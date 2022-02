River gana con gol de colombiano Quintero en la Copa de la Liga argentina

River Plate consolidó su recuperación y venció de visita a Newell's Old Boys por 2-0 con un gol del colombiano Juan Fernando Quintero este domingo, en partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga argentina de 2022.

No la pasó bien el equipo 'Millonario' en la primera parte, en la que Newell's jugó con intensidad y le plantó batalla en cada porción del terreno.

Pero River cambió en el segundo tiempo y el ingreso del colombiano Quintero fue decisivo. 'Juanfer' abrió la cuenta al aprovechar un grueso error de su compatriota, el arquero Iván Arboleda, que dejó corto un despeje y le dejó servido el balón para el derechazo seco y rasante a los 71 minutos para el 1-0.

No fue el único error de Arboleda en una noche para olvidar, porque menos de cinco minutos después ofreció una floja respuesta a un remate frontal del paraguayo Robert Rojas (75) que terminó en el segundo tanto de River.

"Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, pero estoy feliz porque el equipo ganó, pude ayudar y todos merecimos el triunfo. En el gol, el balón me quedó a mí y pude definir, fue bueno porque nos dio alivio. Yo me voy sintiendo muy bien, estoy volviendo, y me siento contento porque doy todo dentro del campo de juego y el equipo ayuda", dijo Quintero.

Con la victoria, River se sube al segundo puesto de la Zona 1.

Por su parte, Boca Juniors debió esforzarse mucho para doblegar por 2-1 a un Central voluntarioso y entusiasta que hasta podría haber conseguido un mejor resultado en la cancha de Vélez, donde Boca ejerció la localía mientras continúan los trabajos de reparación del campo de juego de La Bombonera.

Rosario Central dominó el primer tramo del partido, lapso en el que hizo todo para ponerse en ventaja, menos el gol, que se le negó incluso en un penal que Agustín Rossi le cometió a Lucas Gamba y que el propio arquero, un experto en contener remates desde los once metros, le atajó a Emiliano Vecchio (25).

El cotejo empezó a cambiar de manos en el amanecer del segundo tiempo, a los 50 minutos,cuando el zaguero Carlos Izquierdoz anotó el 1-0 para Boca con un cabezazo potente al primer palo.

Boca pareció sellar el resultado con el segundo gol, que el colombiano Frank Fabra (80) anotó luego de una excelente jugada individual y una combinación con Aaron Molinas.

Sin embargo, tal como le pasó en los otros partidos del campeonato, el 'xeneize' no supo mantener el cero en su arco y el mexicano Luca Martínez Dupuy (86) descontó con un cabezazo que agregó tensión a los últimos minutos de un duelo caliente y áspero, con muchos amonestados y acciones discutidas.

Así, Boca se quedó con tres puntos importantes, que le permiten seguir metido en los primeros puestos, aun cuando no pudo darle alcance a Estudiantes, el líder que encabeza la Zona 2 con puntaje ideal.

Por la tarde, Platense dio otro buen paso en un interesante arranque de campeonato al vencer 2-0 a Sarmiento de Junín con goles del experimentado Gonzalo Bergessio (51, de penal) y de Rodrigo Contreras (90+3) para afianzar su promedio y situarse de momento al tope de la Zona 1.

Estos son los resultados de la tercera fecha de la Copa de la Liga:

-Sábado:

Arsenal-Huracán 2-1

Estudiantes-Lanús 2-1

Vélez-Independiente 0-0

-Domingo:

Platense-Sarmiento 2-0

Boca-Rosario Central 2-1

Newell's Old Boys-River 0-2

-Lunes:

Barracas Central-Tigre

Godoy Cruz-Aldosivi

Banfield-Gimnasia y Esgrima

San Lorenzo-Defensa y Justicia

-Martes:

Patronato-Talleres

Unión-Atlético Tucumán

Racing-Argentinos Juniors

Central Córdoba-Colón

Así están las posiciones la Copa de la Liga Argentina:

Zona 1

- Pts J G E P GF GC

1. Platense 7 3 2 1 0 5 2

2. River Plate 6 3 2 0 1 6 2

3. Argentinos 6 2 2 0 0 4 0

4. Gimnasia LP 4 2 1 1 0 1 0

. Unión de Santa Fe 4 2 1 1 0 1 0

6. Sarmiento 4 3 1 1 1 3 4

7. Newell's Old Boys 3 3 1 0 2 1 5

8. Banfield 2 2 0 2 0 2 2

. Racing 2 2 0 2 0 2 2

10. Atlético Tucumán 1 2 0 1 1 2 3

. Defensa y Justicia 1 2 0 1 1 2 3

12. San Lorenzo 1 2 0 1 1 0 1

. Talleres 1 2 0 1 1 0 1

14. Patronato 0 2 0 0 2 1 5

Zona 2

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 9 3 3 0 0 7 4

2. Boca Juniors 7 3 2 1 0 5 3

3. Central Córdoba 4 2 1 1 0 4 2

. Colón 4 2 1 1 0 4 2

5. Vélez Sarsfield 4 3 1 1 1 2 1

6. Arsenal 4 3 1 1 1 3 3

. Rosario Central 4 3 1 1 1 3 3

8. Independiente 4 3 1 1 1 2 2

9. Lanús 3 3 1 0 2 3 3

10. Huracán 3 3 1 0 2 4 5

11. Tigre 2 2 0 2 0 2 2

12. Godoy Cruz 1 2 0 1 1 2 4

13. Aldosivi 0 2 0 0 2 1 4

14. Barracas Central 0 2 0 0 2 1 5

Str/ma