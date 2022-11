River Plate presenta a Demichelis como nuevo entrenador en reemplazo de Gallardo

El exdefensor Martín Demichelis fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del argentino River Plate, en el que tendrá la difícil misión de suceder a Marcelo Gallardo, que marcó al club de la banda roja durante ocho años y medio, en la etapa más exitosa.

Demichelis, de 41 años, regresa así al club en el que inició su carrera como jugador en 2000, pero jugó apenas un par de temporadas en suelo argentino, ya que luego emigró a Europa, donde permaneció por casi dos décadas, ya que jugó en Bayern Múnich, Málaga, Atlético de Madrid, Manchester City y Espanyol.

Reconocido como un defensor aguerrido y de jerarquía, integró los seleccionados argentinos en los mundiales de 2010 y 2014, y fue subcampeón mundial bajo el mando de Alejandro Sabella en Brasil.

Demichelis llega a River luego de un año y medio como entrenador del segundo equipo del Bayern Munich, pero en el club bávaro ya había aquilatado una gran experiencia en su etapa como jugador, ya que estuvo allí siete temporadas, tiempo en el que conquistó tres Bundesligas, cuatro copas de Alemania y dos copas de la Liga germana.

"Agradezco la confianza y la buena predisposición. No tengo dudas de que, junto a mi grupo de trabajo, vamos a honrar esta posición para que River siga por una línea exitosa, de continuidad. Tenemos un gran grupo para seguir por este camino", destacó Demichelis en su primera rueda de prensa como director técnico millonario.

"Hay mucho por hacer, pero lo vivo muy tranquilo", expresó Demichelis, que volvió a Argentina el martes por la noche, y este miércoles rubricó su contrato por tres temporadas con River, en lo que será entonces su primera experiencia como orientador táctico en su propio país, y en uno de los clubes más populares.

"River es como el Bayern Munich de Sudamérica", agregó el exdefensor, que añadió que "los cimientos [que dejó Gallardo] y la estructura son fuertes. Me preparé durante cinco años. A River me tocó vivirlo como jugador, pero no quise quemar etapas y me quedé en Europa para capacitarme en España, y también fui a Italia, porque este club merece capacitación".

En cuanto a la idea futbolística que seguirá el nuevo River, Demichelis expresó que "seguiremos en la búsqueda de protagonismo en los partidos y en los torneos. Este club exige ganar, pero hay una forma que respetar", y de su experiencia en el fútbol alemán remarcó que "para mí no hay éxito sin disciplina, y esta institución se lo merece, iremos por esa línea".

En el mismo sentido, agregó que "por la posición en la que me tocó jugar, fuera como volante central o marcador central, ambas son posiciones estratégicas, que te permiten tener un análisis privilegiado del desarrollo de un partido. Intentaré darle a River una solidez defensiva, pero sin negociar el ir para adelante y de ser lo más vertical posible".

Antes de finalizar la rueda de prensa, Demichelis le deseó "éxito en el Mundial al Gringo [Lionel] Scaloni", y vaticinó que "no tengo dudas que Argentina va a jugar los siete partidos. Es un equipo que corre con la ventaja de que viene con una base muy sólida, con buenas energías, y con un fuerte convencimiento emocional".

