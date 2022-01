Roethlisberger anuncia su retiro tras 18 temporadas y 2 títulos en la NFL

Ben Roethlisberger, uno de los mariscales de campo más emblemáticos de la liga de football americano (NFL), anunció este jueves su retirada después de 18 campañas en los Pittsburgh Steelers, con quienes conquistó dos títulos de Super Bowl.

A sus 39 años, 'Big Ben' confirmó su salida del equipo en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, en el que dio las gracias a su franquicia, compañeros y familia.

"No sé cómo expresar con palabras lo que el juego del football americano ha significado para mí y la bendición que ha supuesto", dijo Roethlisberger. "Aunque sé con seguridad que lo he dado todo al juego, estoy abrumado de gratitud por todo lo que me ha dado".

"Sin embargo, ha llegado el momento de limpiar mi taquilla, colgar los tacos y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi mujer y mis hijos", afirmó. "Me retiro del football como un hombre verdaderamente agradecido".

El anuncio de Roethlisberger era esperado después de la derrota de los Steelers diez días atrás en la ronda de comodines de los playoffs ante los Kansas City Chiefs.

Desde que fue escogido por Pittsburgh con el número 11 del Draft de 2004, el 'quarterback' comandó a la franquicia a tres apariciones en el Super Bowl y dos victorias en 2006 y 2009.

gbv/gfe