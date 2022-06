Rolling Stones abren en Madrid la gira de su 60º aniversario

La banda británica de los Rolling Stones abren este miércoles en Madrid la gira europea de su 60º aniversario, en el primero de una serie de 14 conciertos en el continente.

El estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid es el escenario elegido para el arranque de la gira "Sixty", tras el éxito que supuso "No Filter" durante la segunda mitad de 2021 por Estados Unidos, con más de un 1 millón de entradas vendidas.

Sin Charlie Watts, fallecido en agosto y reemplazado en la batería por Steve Jordan, los septuagenarios Mick Jagger (78 años), Keith Richards (78) y Ron Wood (que cumple 74 este miércoles) llegaron a Madrid el jueves y desde entonces han disfrutado la capital.

"Simpatía por el diablo en Madrid... ¡Los Stones están en la ciudad!", publicó el grupo en su cuenta de Instagram acompañando una foto del monumento al ángel caído del parque del Retiro de Madrid, en alusión a su famoso tema "Sympathy for the Devil".

"Disfrutando mucho de lo que ofrece Madrid, ¡desde ángeles caídos a flamenco!", escribió Jagger en Twitter, junto a unas fotos tomando cerveza, en el Retiro o ante el cuadro "Guernica" de Pablo Picasso.

En total trece ciudades europeas recibirán a los Stones.

Tras Madrid la banda tocará en Múnich, y luego en Liverpool, en el estadio Anfield. Un concierto especial, puesto que los Rolling hace más de 50 años que no tocan en la ciudad que vio nacer a los Beatles.

Amsterdam, Berna, Milán, Londres, Bruselas, Viena, Lyon, París, la ciudad alemana de Gelsenkirchen y finalmente Estocolmo (31 de julio) serán las etapas de esta gira.

Además de festejar sus 60 años, los Rolling celebran en 2022 el 50º aniversario de uno de sus álbumes icónicos, "Exile on Main Street".

Jagger y Richards eran amigos de infancia pero perdieron contacto, hasta un reencuentro casual en la estación de tren de Dartford en 1961, en las afueras de Londres, recordado hoy con una placa en el lugar.

Un año después debutaron en Londres, y dos después, en 1963, publicaron su primer tema, dando inicio a una carrera con más de 50 discos, entre grabaciones de estudio y en directo, millones de copias vendidas, y una larga lista de canciones clásicas del rock que no faltan en sus conciertos, como "Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash", "Start Me Up", o "Brown Sugar".

bur-al/mg/an