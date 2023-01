Roma de Mourinho se acerca a la zona Champions tras ganar a La Spezia

La Roma (5º) entrenada por José Mourinho se acerca a la zona 'Champions' de la Serie A tras imponerse 2-0 este domingo a La Spezia (15º), en partido de la 19ª jornada del campeonato italiano.

Stephan El Shaarawy (45) y el inglés Tammy Abraham (49) sentenciaron el duelo para los capitalinos, que se colocan con 37 puntos, igualado con el Inter (4º), que jugará su partido contra el Empoli el lunes después de haber ganado la Supercopa italiana el miércoles al Milan en Arabia Saudita.

De hecho, el equipo romano está virtualmente en el Top 4, a falta de que las autoridades deportivas italianas hagan oficial la sanción de 15 puntos a la Juventus por irregularidades financieras.

En la Roma no jugó su delantero internacional Nicolo Zaniolo (23 años), que esta misma semana informó al club de su voluntad de abandonar la entidad en esta misma ventana de enero.

"Vamos a ver qué pasa, pero tengo la sensación de que seguirá aquí en febrero", declaró tras el partido Mourinho en referencia a las informaciones que colocan al delantero en la Premier League.

"Nicolo quiere marcharse, pero eso no significa que vaya a ocurrir. Es un jugador importante, con un valor importante en el mercado, pero el club no puede aceptar las ofertas que hay sobre la mesa. Normalmente, cuando hay una voluntad real de marcharse, existe una oferta acorde a ese deseo. Y no es el caso", advirtió el portugués.

La Juventus cerrará la jornada dominical recibiendo a la Atalanta (7º).

En otros partidos del domingo, el Udinese (8º) se impuso por 1-0 en su visita a la Sampdoria (19º) y Monza (13º) y Sassuolo (17º) empataron a un gol.

-- Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Hellas Verona - Lecce 2 - 0

Salernitana - Nápoles 0 - 2

Fiorentina - Torino 0 - 1

- Domingo:

Sampdoria - Udinese 0 - 1

Monza - Sassuolo 1 - 1

Spezia - Roma 0 - 2

(19h45 GMT) Juventus - Atalanta

- Lunes:

(17h30 GMT) Bolonia - Cremonese

(19h45 GMT) Inter - Empoli

- Martes:

(19h45 GMT) Lazio - Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 37 18 11 4 3 27 12 15

4. Inter 37 18 12 1 5 38 24 14

5. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

6. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

7. Atalanta 34 18 10 4 4 34 20 14

8. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

9. Torino 26 19 7 5 7 19 20 -1

10. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

11. Bolonia 22 18 6 4 8 23 29 -6

12. Empoli 22 18 5 7 6 16 22 -6

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4

15. Spezia 18 19 4 6 9 17 30 -13

16. Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14

17. Sassuolo 17 19 4 5 10 18 29 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 19 2 3 14 8 32 -24

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

Nota: la Juventus recibió una penalización de -15 puntos, pero no se aplicará a la clasificación hasta que se haga oficial.

./bds/mcd/dam