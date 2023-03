Rublev vence a Zverev y jugará la final en Dubái

El ruso Andrey Rublev, número 6 del mundo, se clasificó el viernes a la final del torneo ATP 500 de Dubái al vencer al alemán Alexander Zverev en dos sets, por 6-3, 7-5 (11-9).

Es la primera vez luego de seis enfrentamientos en la que Rublev se impone contra el alemán. Logró la victoria en el tie-break tras cerca de dos horas de juego.

"No sé muy bien cómo lo he hecho, pensaba que habría un tercer set, me preparaba mentalmente. Zverev ha jugado muy bien mis bolas de partido", reconoció Rublev tras el encuentro. "Después tuve un poco de suerte", admitió.

Vigente campeón en Dubái, Andrey Rublev puede ganar el sábado su primer título del año 2023.

Se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal entre el N.1 del mundo Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev (N. 7).

-- Torneo ATP de Dubái

- Individuales - Semifinales:

Andrey Rublev (RUS/N.2) derrotó a Alexander Zverev (GER/N.7) 6-3, 7-6 (11/9)

