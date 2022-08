Rupert Murdoch y la modelo Jerry Hall finalizan su divorcio

El magnate de los medios Rupert Murdoch y la modelo y actriz Jerry Hall finalizaron su divorcio después de seis años de matrimonio, dijo el jueves el abogado de Hall.

Es el cuarto divorcio de Murdoch, de 91 años, quien se casó con Hall, de 66, en Londres en marzo de 2016.

"Jerry y Rupert Murdoch han finalizado su divorcio", dijo a la AFP la abogada Judy Poller. "Siguen siendo buenos amigos y se desean lo mejor para el futuro".

El australiano Murdoch, propietario de muchos de los periódicos más famosos del mundo, tiene una fortuna de más de 17.000 millones de dólares, según Forbes.

La pareja firmó un acuerdo prenupcial y The New York Times informó en junio que es poco probable que la separación altere la estructura de propiedad de las compañías en las que Murdoch tiene participaciones, que incluyen las empresas matrices de Fox News y The Wall Street Journal.

Su poderoso imperio mediático global también incluye el New York Post y los británicos The Times y The Sun.

La primera esposa de Murdoch fue Patricia Booker, una azafata australiana, de quien se divorció a fines de la década de 1960.

El magnate y su segunda esposa, Anna, reportera de un periódico, estuvieron juntos más de 30 años antes de divorciarse en 1999.

El tercer matrimonio de Murdoch con Wendi Deng terminó en 2013 en medio de informes de los medios de que ella tenía una relación sentimental con el ex primer ministro británico Tony Blair, quien lo ha negado.

Hall, nacida en Texas, fue pareja durante mucho tiempo del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, con quien tiene cuatro hijos.

amz/hg/wd/ad/dga