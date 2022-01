Rusia incluye al opositor encarcelado Navalni en la lista de "terroristas y extremistas"

Rusia agregó al principal opositor al poder, Alexéi Navalni, encarcelado desde hace un año, en la lista de "terroristas y extremistas" del Rosfinmonitoring, el servicio de vigilancia financiera del país.

La AFP consultó esta lista el martes y en ella también se ha incluido a una de las más cercanas colaboradoras de Navalni, Liubov Sobol, que decidió exiliarse ante el acoso de las autoridades.

En este catálogo hay miles de personas y organizaciones prohibidas en Rusia, como por ejemplo los yihadistas del Estado Islámico o los talibanes afganos.

Según el Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización de Navalni, que está prohibida desde junio, al menos otras nueve personas vinculadas al movimiento también fueron añadidas a la lista.

Esta decisión se enmarca en un contexto de represión contra las voces críticas en el país.

A mediados de enero, los dos principales colaboradores de Navalni, Ivan Jdanov y Léonid Volkov, que también se exiliaron, fueron ya incluidos.

Navalni fue detenido el 17 de enero de 2021 a su llegada a Moscú, tras meses de convalecencia en Alemania después de haber sido envenenado en Siberia, un hecho del que el opositor responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin.

Rusia no ha abierto una investigación sobre este intento de asesinato y considera que no hay pruebas ya que Alemania no ha compartido los análisis médicos realizados a Navalni.

Este furibundo opositor al Kremlin de 45 años fue condenado a su regreso a Rusia a una pena de dos años y medio de cárcel por un caso de "fraude", una acusación que considera puramente política.

Su condena suscitó un aluvión de críticas internacionales y de nuevas sanciones occidentales contra Rusia.

