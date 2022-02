Ruud, Sonego y Delbonis, a las semifinales del ATP de Buenos Aires

El noruego Casper Ruud, el italiano Lorenzo Sonego y el argentino Federico Delbonis se clasificaron el viernes a las semifinales del torneo ATP de Buenos Aires.

El cuarto boleto a la etapa decisiva se definirá el sábado, cuando el argentino Diego Schwartzman, segundo favorito, y su compatriota Francisco Cerúndolo reanuden el último cotejo de la jornada, que fue suspendido por lluvia a la medianoche, con el resultado 2-6, 6-3, y 1-1.

Sobre la tierra batida del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 3500 espectadores y bajo una ligera llovizna, Ruud, el máximo favorito y número 8 del mundo, consiguió en poco más de una hora y media otra victoria consistente por 6-3 y 6-4 frente al argentino Federico Coria, a quien había derrotado el año pasado en la final del torneo de Bastad.

En las semifinales, Ruud, campeón de este torneo en 2020, se enfrentará con el argentino Federico Delbonis, sexto preclasificado en el certamen bonaerense, y que más temprano consiguió su boleto al doblegar al italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-4.

"Fue muy difícil, no tanto por el clima, sino por un rival como Coria, pero creo que hice las cosas bien. Me gusta jugar aquí, me siento muy cómodo", destacó Ruud.

De su lado, el italiano Lorenzo Sonego, tercer preclasificado, derrotó al español Fernando Verdasco por 6-4 y 7-6 (7/4), y espera al ganador de la llave entre Schwartzman y Cerúndolo.

Sonego, 22 del ranking mundial, debió batallar durante poco más de dos horas en las que su rival le ofreció fuerte resistencia, pero finalmente apagó la esperanza del zurdo Verdasco (201), que era el último español en carrera sobre la tierra batida bonaerense.

"Estoy muy contento por este triunfo y por el nivel que vengo teniendo. No es fácil porque las condiciones aquí son muy cambiantes, empecé jugando el torneo con mucho calor, y ahora está fresco y con mucho viento", explicó Sonego, que juega por tercera vez en Buenos Aires, pero recién ahora alcanza las semifinales.

Estos son los resultados del viernes en el ATP de Buenos Aires:

-Cuartos de final:

Casper Ruud (NOR/N.1) a Federico Coria (ARG) 6-3 y 6-4

Lorenzo Sonego (ITA/N.3) a Fernando Verdasco (ESP) 6-4 y 7-6 (7/4)

Federico Delbonis (ARG/N.6) a Fabio Fognini (ITA/N.4) 6-4 y 6-4

Suspendido: Diego Schwartzman (ARG/N.2) - Francisco Cerúndolo 3-6, 6-2, 1-1

str/dga