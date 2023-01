Sagan, el carisma en dos ruedas, se despide del pelotón esta temporada

Único campeón mundial tres años consecutivos, el eslovaco Peter Sagan, uno de los ciclistas más carismáticos del pelotón, se despedirá esta temporada para dedicarse a la bicicleta de montaña con el objetivo de competir en los Juegos de 2024.

"Es mi último año en ruta como profesional", declaró en conferencia de prensa durante la Vuelta a San Juan (Argentina) el triple campeón mundial (2015, 2016 y 2017), ganador de 12 etapas en el Tour de Francia, además del Tour de Flandes 2016 y la París-Roubaix 2018.

"El próximo año seguiré en el equipo Total Energies dedicado a la clasificación para los Juegos Olímpicos 2024 en VTT", añadió el ciclista de 33 años, 35º en esta modalidad en Rio-2016, que se retirará completamente tras la cita en la capital francesa.

"En 2024 competiré en algunas carreras menores", precisó Sagan, que no estará en el World Tour -la primera división ciclista- el próximo año.

En 13 temporadas como profesional, Sagan ganó siete maillots verdes de la regularidad en el Tour, entre 2012 y 2019, cuatro etapas en la Vuelta a España y dos en el Giro de Italia.

Más allá de sus éxitos, Sagan será recordado por su faceta de 'showman'; con entrevistas a veces surrealistas y celebraciones espectaculares, además de alguna acción completamente fuera de lugar, como cuando se tuvo que disculpar ante una azafata por haberle pellizcado el culo en el Tour de Flandes 2013.

En competición, Sagan fue más que un velocista, un ciclista polivalente capaz de dar guerra en casi todos los terrenos, dos veces ganador del maillot de la regularidad del Tour sin ganar una etapa (2014 y 2015), protagonista de ataques improbables.

"Estoy aquí para divertirme. Hacer tu oficio sin divertirte no le encuentro interés. Pasar el día en el pelotón sin intentar nada es poco para mí", explicaba en 2015.

"Le hace un gran bien al ciclismo. Aporta frescura. Es un corredor que hace realmente vibrar a la gente", decía en 2017 la leyenda belga Eddy Merckx, que en 2015 ya consideraba "increíble" que "un corredor de tanto talento gane tan poco".

Sagan quedará para la historia por su triplete en el Mundial, con títulos en Richmond (Estados Unidos), Doha (Catar) y Bergen (Noruega), tres continentes diferentes y escenarios variados, igualando el total de victorias de Merckx, Rik Van Steenbergen, Óscar Freire y Alfredo Binda.

En los últimos años Sagan había bajado su nivel, sin esconder su cansancio y dejando planear las dudas sobre la duración de su carrera.

"Estoy contento porque una carrera ciclista no dura tantos años, no me imagino todavía 15 años en este mundo del ciclismo", decía en 2018 en la revista neerlandesa Fiets.

