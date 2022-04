Salah sigue sin dar pistas sobre su futuro

El delantero egipcio Mohamed Salah admitió este viernes en una entrevista en la revista FourFourTwo que aún no sabe si renovará su contrato con el Liverpool, que expira en 2023.

Aún en la carrera por conquistar cuatro títulos (Copa de la Liga, Premier League, Liga de Campeones y Copa inglesa), los jugadores de Jürgen Klopp firman una temporada magnífica liderados por Salah, máximo goleador (22 goles) y mejor pasador (doce pases de gol) de la Premier League.

Pero la cuestión de la renovación del contrato del jugador de 29 años preocupa a Anfield desde el inicio de la temporada. Según los medios ingleses, el egipcio pediría al club un salario de cerca de 500.000 libras a la semana (595.000 euros/hacia 642.000 dólares), lo que le convertiría en el jugador mejor pagado de la Premier League.

"Me queda más de un año de contrato. Creo que los aficionados saben lo que quiero, pero no todo gira en torno al dinero en el contrato", explicó a la revista FourFourTwo. "Así que no sé, no les puedo decir exactamente".

El delantero se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo desde su llegada a los 'Reds' en 2017, procedente de la Roma, marcando 155 goles en 245 partidos.

Fue en 2020 uno de los principales artífices del primer título en la Premier de los 'Reds' en 30 años, un año después de haber conquistado la Champions.

"Este club representa muchas cosas para mí. Lo he dado todo por el club y todo el mundo se dio cuenta", añadió. "He vivido momentos increíbles aquí, ganando títulos, conquistando trofeos individuales. Este club es como una familia para mí".

Salah reconoció que una marcha del Liverpool sería una decisión difícil: "Jugar en este ambiente y ver que los aficionados me apoyan siempre... Sería un momento muy triste".

