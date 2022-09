San Sebastián ensalza al cineasta David Cronenberg, maestro de lo oscuro

El Festival de San Sebastián entrega este miércoles su Premio Donostia al director canadiense David Cronenberg por una filmografía dedicada al estudio de las zonas oscuras del alma, en una jornada en la que filmes de Colombia y España entraron en competición.

El realizador de 79 años, autor de una obra que va de "Scanners" a "Una historia de violencia", pasando por "La mosca" y "Crash", recibirá el trofeo honorífico en una gala en la noche en la ciudad del norte de España.

"Siempre es hermoso que reconozcan tu trabajo, especialmente en un lugar como San Sebastián (...) y me da fuerzas para continuar trabajando", dijo en rueda de prensa Cronenberg, calificado de "maestro del horror biológico" y "de las atmósferas turbadoras" por el festival.

Conocido por deambular entre la ciencia ficción, el horror y el thriller, siempre con impactantes imágenes, Cronenberg dijo que su intención no es "provocar a la audiencia", sino sorprenderse a él mismo.

"Me embarco en un viaje creativo, explorándome a mí mismo, mi relación con el mundo, invento cosas" y "luego invito a la audiencia a venir conmigo", dijo el director con más de medio siglo de carrera.

En su honor, San Sebastián proyectará este miércoles su filme "Crimes of the Future", estrenado en el pasado Festival de Cannes.

En esta 70ª edición del certamen vasco, la actriz francesa Juliette Binoche obtuvo el otro premio Donostia.

A la competencia por la Concha de Oro, el máximo galardón del festival que se entregará este sábado junto a los otros premios, se unieron este miércoles "La consagración de la primavera", del español Fernando Franco, y "Los reyes del mundo", de la colombiana Laura Mora.

En este tercer largometraje de Franco, la joven Laura llega a estudiar a Madrid. En una fiesta, conoce a un simpático chico con parálisis cerebral, David, con quien comenzará una particular relación.

El largometraje trata la sexualidad en personas con parálisis cerebral y la asistencia sexual a la que algunas recurren, "un tema del que no se habla mucho" y que suele generar "prejuicios", indicó Franco en rueda de prensa.

"Es una película que habla de la intimidad y hecha un poco en contra de esos prejuicios", ya que busca "normalizar" esos temas en pantalla, explicó el realizador, quien acometió un largo proceso de documentación para este proyecto.

David es interpretado por Telmo Irureta, un actor con parálisis cerebral, quien colaboró en la construcción de su personaje.

"Fernando me dijo desde el primer momento (...) que cualquier cosa que me pareciera que no era así o se pudiera poner de otra manera", la señalara, contó Irureta.

El reparto se completa con la actriz Emma Suárez, quien interpreta a la comprensiva mamá de David, y la debutante Valèria Sorolla, quien da vida a Laura.

La otra película presentada en sección oficial fue "Los reyes del mundo", el segundo largometraje de la colombiana Laura Mora, sobre una pandilla de jóvenes que viven en las calles de Medellín.

El líder del grupo, Brayan Andrés, "Ra", recibe un documento que le devuelve una tierra de la que su abuela fue años atrás desalojada por los paramilitares.

Así que se embarca junto a sus compañeros en un peligroso pero también muy onírico viaje hacia esa "tierra prometida", un territorio "atravesado por el conflicto" ligado a la tenencia de tierras que ha azotado Colombia por décadas, señaló en rueda de prensa Laura Mora.

Mora estimó que su cinta cobra especial vigencia en momentos en que el presidente izquierdista Gustavo Petro promete una "reforma agraria" para redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra la tierra en pocas manos, según la ONG inglesa Oxfam.

"La película esta rodada en un territorio virgen cinematográficamente, ya que no se había rodado en el Bajo Cauca y norte de Antioquia, una zona profundamente atravesada por el conflicto" y peligrosa, explicó Mora, pero ella se aferró a la idea de grabar ahí.

Los integrantes de la pandilla fueron interpretados por actores no profesionales, presentes en la rueda de prensa.

Andrés Castañeda, quien interpreta a Ra, afirmó señalando a sus compañeros de reparto: "Estos caballeros hacen parte de mi vida, son mi familia, los reyes".

