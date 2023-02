Scheffler supera por dos golpes a Rahm y Taylor en el Open Phoenix del PGA

El estadounidense Scottie Scheffler tomó este sábado una ventaja de dos golpes sobre el español Jon Rahm y el canadiense Nick Taylor para liderar el US PGA Tour Phoenix Open luego de tres rondas, con miras a repetir el título y la oportunidad de recuperar el número uno del mundo.

Scheffler, quien comenzó la ronda empatado en el liderato con el canadiense Adam Hadwin, logró cuatro birdies en un par 68 de tres bajo par para un total de 200 golpes (-13) en el TPC Scottsdale.

Eso fue dos golpes por delante del español Rahm, tercer clasificado, que también anotó un 68 (-3), y el canadiense Taylor, que registró un 67 (-4).

Rahm, al igual que Scheffler, puede superar a norirlandés Rory McIlroy en la cima del ranking mundial el domingo.

La estrella de Irlanda del Norte parece poco probable que desafíe a los líderes después de un 70 (-1) en la tercera ronda que lo dejó empatado en el puesto 28, a 10 impactos del líder.

Scheffler comenzó su ronda con un putt para birdie de 47 pies en el segundo hoyo y tomó otro de 15 pies en el cuarto.

Después de su bogey solitario de la ronda en el hoyo 13, disparó desde cuatro pies en el hoyo 14 para otro birdie. Luego, agregaría uno más en el hoyo 17, de par cuatro.

"Me siento bien", dijo Scheffler. "Hoy no le pegué tan bien como esperaba. Pero aun así me las arreglé en tres bajo par. Mantuve la pelota en juego la mayor parte del tiempo y seguí avanzando".

Tanto Scheffler, segundo clasificado del ranking mundial, como Rahm, tercero, tienen la posibilidad de desbancar esta semana del liderato de esa clasificación a McIlroy.

El venezolano Jhonattan Vegas fue el latinoamericano mejor ubicado en el undécimo puesto con un total de 205 impactos (-8) tras entregar una tarjeta con 68 golpes (-3).

En tanto, el argentino Emiliano Grillo se quedó corto y no pudo pasar el corte del segundo día.

- Resultado del sábado tras la tercera ronda del torneo US PGA Tour Phoenix Open (Par-71):

1. Scottie Scheffler (USA) 200 (68-64-68)

2. Nick Taylor (CAN) 202 (66-69-67)

. Jon Rahm (ESP) 202 (68-66-68)

4. Jordan Spieth (USA) 203 (71-63-69)

. Adam Hadwin (CAN) 203 (66-66-71)

6. Tyrrell Hatton (ENG) 204 (70-67-67)

. Im Sung-jae (KOR) 204 (70-67-67)

. Rickie Fowler (USA) 204 (71-66-67)

. Jason Day (AUS) 204 (65-71-68)

. Xander Schauffele (USA) 204 (67-67-70)

...

11. Jhonattan Vegas (VEN) 205 (71-66-68)

28. Rory McIlroy (NIR) 210 (73-67-70)

bb-meh/cjc