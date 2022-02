Schwartzman, Londero, Ramos Viñolas y Tabilo a semifinales del ATP de Córdoba (Argentina)

Los argentinos Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero, el español Albert Ramos Viñolas y el chileno Alejandro Tabilo fueron los ganadores de la jornada del viernes y se convirtieron así en los semifinalistas del torneo ATP de Córdoba (centro de Argentina), con el que se abre la gira sudamericana de canchas lentas.

Schwartzman, en su condición de 14° del mundo en el ránking ATP y máximo favorito (N.1), sufrió mucho más de lo esperado para eliminar al colombiano Daniel Elahi Galán (127° ATP) por 3-6, 6-0, 7-5 en duelo disputado en el polo deportivo Mario Kempes de esa ciudad.

En un encuentro cambiante, el argentino debió batallar durante dos horas y se sobrepuso a unas molestias físicas en la parte abdominal, así como al juego de Galán para torcer lo que hubiera sido una dura caída.

"El final del partido fue excelente, se vieron los mejores puntos. Cuando pensé que lo tenía cerrado, él se recuperó muy bien. Le puse garra para ganarlo, son esos partidos que siempre suman. Estuve mal del estómago, pero no fue nada grave. Por ahí me cuesta encontrar mi nivel en este torneo, pero disfruto jugar aquí", destacó Schwartzman tras la victoria.

El rioplatense, que apunta a ser campeón por primera vez en Córdoba, se cruzará en las semifinales con el chileno Alejandro Tabilo (144° ATP), que entró al torneo desde la fase de clasificación, y estiró la mejor semana de su carrera con un sólido triunfo por 6-1, 7-6 (7/4) a expensas del argentino Sebastián Báez.

El zurdo chileno contó que entró "un poco nervioso, pero después me solté y jugué con mucha confianza".

Convertido en una de las revelaciones del certamen, y con muy pocos torneos del máximo nivel disputados en su carrera, Tabilo llega a los 24 años por primera vez a las semifinales de un certamen de la gira ATP.

La primera semifinal la disputarán el español Albert Ramos Viñolas, sexto sembrado del torneo, y el local Juan Ignacio Londero.

Ramos Viñolas, sexto favorito, fue el primero en sacar boleto a las semifinales al ganarle al italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (7/5), 7-5, en un duelo intenso y muy cerrado en cuanto al desarrollo bajo el calor de la tarde cordobesa, que se extendió durante casi dos horas y media, y en el que el catalán rindió mejor en los momentos decisivos.

De su lado, Londero, 139° del ránking y campeón del certamen en la edición 2019, prolongó una muy buena semana y se clasificó gracias al triunfo sobre el serbio Nikola Milojevic (136°) por 6-4 y 7-5.

El cordobés resolvió el duelo con el apoyo del público local para volver a pisar las instancias decisivas de un torneo ATP después de mucho tiempo. Había ingresado en el torneo como invitado especial de la organización, mientras que Milojevic lo hizo como lucky loser (perdedor afortunado) en reemplazo del austriaco Dominic Thiem, baja de última hora.

Para el cordobés, la victoria del viernes marcó el final de una mala racha de casi dos años sin llegar a semifinales, ya que no se metía entre los cuatro mejores de un torneo desde febrero de 2020, en el ATP de Buenos Aires.

"Estoy muy contento. Estar de nuevo en semifinales, especialmente en Córdoba, es hermoso. Estoy jugando con solidez, me siento confiado. Ahora me toca con Albert, que es una de las primeras personas con las que me llevé bien dentro del tour cuando empecé a jugar los torneos grandes. Será una batalla", expresó

Estos son los resultados del viernes en el ATP de Córdoba:

-Cuartos de final:

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.6) venció a Lorenzo Sonego (ITA/N.4) 7-6 (7/5), 7-5

Juan Ignacio Londero (ARG) a Nikola Milojevic (SRB) 6-4, 7-5

Diego Schwartzman (ARG/N.1) a Daniel Elahi Galán (COL) 3-6, 6-0, 7-5

Alejandro Tabilo (CHI) a Sebastián Báez (ARG) 6-1, 7-6 (7/4)

Str/llu