"Seguramente es mi último Mundial", insiste Messi

El astro argentino Lionel Messi insistió este lunes, en la víspera del debut ante Arabia Saudita, que Catar-2022 es "seguramente" su "último Mundial", al que llega con la madurez de sus 35 años y con ganas de "disfrutar".

"Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial", dijo Messi en una multitudinaria conferencia de prensa en Doha.

El pasado mes, Messi ya había utilizado una fórmula similar en una entrevista a ESPN, afirmando igualmente entonces que "seguramente" estaba ante su última Copa del Mundo como jugador.

Messi dijo este lunes llegar a esta cita en un punto más maduro como persona y como futbolista, lo que le hace disfrutar más de cada momento en la concentración del equipo en la Qatar University.

"No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir", señaló.

"Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho", aseguró.

"La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles, a los que antes no daba importancia. Ahora me fijo mucho más en todo eso. Hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa", señaló.

En los últimos días ha generado cierta inquietud el estado físico del rosarino, que realizó trabajo diferenciado en al menos dos de las prácticas del equipo desde su llegada a Doha.

"Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe, fue por precaución, pero nada raro", apuntó.

¿Será un gran obstáculo Arabia Saudita para el debut? Argentina parte como favorita, pero Messi recuerda que el primer partido de una gran cita siempre tiene "una atmósfera especial".

"Esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo este tiempo. Este equipo se siente muy bien en lo grupal y eso se refleja. Esperamos un partido difícil, por lo que significa el comienzo del Mundial. Para muchos del grupo va a ser su primera Copa del Mundo. Cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios. Cuando pasen los primeros cinco minutos ya iremos a buscar el partido, respetando al rival como venimos haciendo", aseveró.

Para la confianza del equipo ve muy valioso haber ganado la Copa América el año pasado.

"Haber ganado descomprime muchísimo, da mucha más tranquilidad. Eso permite que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados. Lo dije un par de veces. Este grupo me recuerda mucho al grupo de 2014 (en el Mundial de Brasil). Un grupo muy unido, que tenía claro qué buscar en la cancha. Es bueno llegar de esta manera porque da mucha confianza cuando sales a jugar",

Messi lanzó además un mensaje a los aficionados de todo el mundo que están apoyando a Argentina, en gran medida por su presencia en el plantel.

"Hay mucha gente que no es argentina y quiere que gane Argentina por mí. Soy un agradecido por todo el cariño recibido en toda mi carrera deportiva", sentenció.

