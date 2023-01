Selección de fútbol de EEUU nombra DT interino tras polémico fin de ciclo de Berhalter

Anthony Hudson fue nombrado este miércoles entrenador interino de la selección de fútbol de Estados Unidos tras una polémica salida de Gregg Berhalter, DT del seleccionado en Catar, denunciado por los padres de uno de sus jugadores por un caso de violencia de genero que protagonizó en 1991.

Hudson - asistente de Berhalter en Catar- guiará a los estadounidenses, coanfitriones con México y Canadá de la Copa del Mundo de 2026, en su entrenamiento en Los Ángeles antes de los amistosos contra Serbia el 25 de enero y Colombia el 28 de enero, dijo el director deportivo de US Soccer, Earnie Stewart.

Hudson, de 41 años, fue seleccionador nacional de Nueva Zelanda y Baréin, así como de la selección sub-20 de EE. UU.

El nombramiento de Hudson llegó un día después de que Berhalter, cuyo contrato como entrenador de EE. UU. terminó el sábado pasado, admitió haber pateado a su futura esposa Rosalind en un incidente de 1991 que, según dijo, estaba siendo usado en su contra de manera amenazante.

"Fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy", dijo Berhalter. "No hay excusas para mis acciones esa noche".

Berhalter dijo que recibió terapia después de las patadas y que no ha repetido ningún incidente físico.

Claudio Reyna, excapitán de EEUU y actual director deportivo del Austin FC de la MLS, y su esposa Danielle admitieron en declaraciones a The Athletic y ESPN que presionaron a ejecutivos de la Federación de Fútbol de EEUU con detalles sobre el pasado de Berhalter.

Los movimientos se produjeron después de que el entrenador le dijera a Gio Reyna, hijo de Claudio y Danielle y jugador del Borussia Dortmund, que solo tendría un papel limitado en la Copa del Mundo de Catar.

Los Reyna no revelaron los detalles a los funcionarios de US Soccer hasta el 11 de diciembre después de que Berhalter habló de un jugador no identificado que casi fue enviado a casa de la Copa del Mundo, y Gio Reyna confirmó en Instagram al día siguiente que él era el jugador.

Berhalter y el padre de Gio Reyna jugaron juntos en equipos juveniles y de secundaria, así como en la selección nacional de EEUU, y sus esposas fueron compañeras de equipo en la universidad de Carolina del Norte.

US Soccer está investigando a Berhalter y el incidente, además de realizar una revisión de la Copa del Mundo mientras considera quién dirigirá a los estadounidenses en el próximo ciclo de la Copa del Mundo en casa.

