Senador clave frustra esperanzas de pronta aprobación de agenda de Biden

Un senador clave para el futuro de la agenda legislativa del presidente estadounidense Joe Biden echó agua fría el lunes a las expectativas de una pronta aprobación en el Congreso del proyecto de gastos sociales, afirmando que necesita tiempo para evaluar los impactos económicos.

El demócrata Joe Manchin criticó a sus colegas de la Cámara de Representantes por tener de "rehén" el proyecto bipartidista de inversiones en infraestructura en una puja para ganar su apoyo al más ambicioso plan social por 1,75 billones de dólares.

Conocido como Build Back Better (Reconstruir mejor), el paquete potencialmente transformador de la salud, educación y las políticas ambientales y fiscales, no tiene apoyo republicano, lo que implica que debe ser aprobado mediante un proceso conocido como de "reconciliación" y no puede perder el voto de Manchin o de otro miembro demócrata en un Senado a partes iguales (50-50) entre los dos partidos.

"Los juegos políticos deben acabar (...) Tener a este proyecto (de infraestructura) como rehén no va a funcionar para obtener mi apoyo para el proyecto de ley de reconciliación", advirtió Manchin, de 74 años, a periodistas en el Congreso.

Su declaración amenaza con hundir los planes tentativos para las votaciones de la Cámara Baja esta semana sobre ese paquete, y también sobre el separado de 1,2 billones de dólares para mejorar la conectividad a Internet de la nación y la desmoronada red de transporte.

Si bien el de infraestructura ya fue aprobado por el Senado y solo necesita que la Cámara se sincronice, varias facciones en el Partido Demócrata todavía están discutiendo sobre los detalles de Build Back Better.

Los progresistas, que forman por mucho el grupo ideológico más grande en el Congreso, se han negado rotundamente a sellar el de plan infraestructura a menos que su prioridad, el paquete de bienestar social, obtenga una votación aproximadamente al mismo tiempo.

Teóricamente, los legisladores aún podrían seguir adelante, pero sin los moderados a bordo cualquier paquete aprobado por la Cámara Baja probablemente sería devuelto por el Senado con cambios significativos, lo que podría retrasar el proceso por semanas.

Manchin dijo que necesitaba más tiempo para considerar las implicaciones de Build Back Better. "En pocas palabras, no apoyaré un proyecto de ley que sea tan importante sin comprender a fondo el impacto que tendrá en nuestra deuda nacional, nuestra economía y, lo que es más importante, en todo nuestro pueblo estadounidense", aseguró.

ft/ec/ag/rsr