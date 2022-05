Senador republicano califica a Biden de "incapacitado"

El senador republicano Rick Scott calificó el martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de estar mentalmente "incapacitado" y dijo que debería dimitir, en un anticipo de la brutal campaña que se espera ante las elecciones legislativas de este año.

Scott, que encabeza la organización de la campaña de los senadores republicanos, se ha convertido en un blanco clave del mensaje electoral del propio Biden, según el cual sus oponentes son extremistas.

"Seamos honestos. Joe Biden no está bien. No es apto para el cargo. Es incoherente y está incapacitado y confundido. No sabe dónde está la mitad del tiempo. Es incapaz de liderar y de desempeñar sus funciones", dijo Scott en un comunicado.

"Todo el mundo lo sabe. Nadie quiere decirlo. Pero tenemos que hacerlo, por el bien del país. Joe Biden no puede hacer el trabajo", añadió el senador por Florida.

Consultado por un periodista sobre la declaración de Scott, Biden sonrió y dijo: "Creo que el hombre tiene un problema".

La afirmación de que Biden, de 79 años -la persona de mayor edad que ha sido presidente de Estados Unidos-, está senil ha sido una línea central de ataque por parte de los republicanos desde la fallida campaña de Donald Trump para la reelección en 2020.

En un discurso el martes, Biden reiteró su advertencia de que un plan económico propuesto por Scott elevaría los impuestos a las personas de menores ingresos y pondría en duda la continuidad de la atención médica estatal para la población pobre y los ancianos.

"Es la agenda ultra-MAGA", dijo el mandatario, en alusión a la marca Make America Great Again de Trump.

