Separatistas de Nueva Caledonia no reconocen resultado del referéndum de independencia

Los independentistas de Nueva Caledonia declararon el lunes que no reconocen ni la "legitimidad" ni la "validez" del referéndum sobre la independencia de este territorio francés del Pacífico Sur que se celebró el domingo, en el cual ganó ampliamente la opción de permanecer en Francia, en medio de una fuerte abstención.

Los independentistas, agrupados en el Comité Estratégico Independentista de No Participación, "no reconocen la legitimidad ni la validez de ese escrutinio que se les confiscó. Este referéndum no cumple con el espíritu y la letra del acuerdo de Numea", indicaron en un comunicado.

El domingo el no a la independencia se impuso por 96,49% de los votos, según resultados oficiales definitivos.

El sí obtuvo 3,51% de los sufragios y se registraron 2,99% de votos en blanco o anulados.

La participación fue de 43,90%, en caída libre con relación a los dos referendos precedentes.

