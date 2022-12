Ser favorito "no da un gol de ventaja", advierte Coman

"El estatus de favorito" que tiene la selección de Francia antes de enfrentarse a Polonia el domingo (15h00 GMT) en los octavos de final del Mundial "no da ningún gol de ventaja, al contrario", advirtió este jueves el delantero Kingsley Coman en rueda de prensa.

Pregunta: ¿Puede frustrarte que te hayan alineado con los habituales sustitutos contra Túnez (derrota 1-0)?

Respuesta: "Uno no puede sentirse frustrado al comenzar un partido en la Copa del Mundo. Fue mi primer partido como titular, lo tomé como un sueño hecho realidad. Estamos todos aquí, todos quieren jugar, aspiran a jugar. Poner a jugadores que no han jugado sigue siendo una oportunidad para ellos, para nosotros, para que conozcamos esta experiencia. Ya nos hemos vuelto a movilizar, el objetivo principal -el primer puesto- se ha alcanzado. Queremos ganar todos los partidos, pero eso no impactará en nuestro estado de ánimo día a día."

P: ¿Los octavos de final contra Polonia recuerdan a los de la Eurocopa contra Suiza en 2021?

R: "Es un partido de la Copa del Mundo. En un encuentro todo es posible, vamos a afrontarlo con la seriedad que se requiere. El estatus de favorito no da un gol de ventaja, al contrario. La eliminación contra Suiza (en los penales) es cosa del pasado, pero ganamos experiencia en este tipo de partidos, nos aseguramos de que no vuelva a suceder. Hay que aprender de los errores. Pero es un adversario totalmente diferente. Polonia tiene un estilo de juego que hemos visto a menudo, así que no nos sorprenderemos. Sabemos que serán fuertes en el contraataque."

P: ¿Cómo detener a Robert Lewandowski, su antiguo compañero en el Bayern Múnich?

R: "Es un jugador muy bueno en el área, en sus movimientos. Tiene una definición extraordinaria. He jugado con él durante mucho tiempo, incluso en el entrenamiento, él tiene esta seriedad que lo ha llevado a este nivel durante años. Haremos todo lo posible para que no marque. Lo mejor es que no tenga la pelota (sonríe). Si podemos asegurarnos de que no tenga una oportunidad, mejor. Es delantero centro, llega al final de la acción, así que si logramos que tenga menos oportunidades, menos la pelota, será mejor."

