Serena Williams en sus propias palabras

Serena Williams desde sus inicios tuvo fuertes puntos de vista sobre el tenis, la sociedad y sus rivales. A continuación algunas de sus declaraciones más impactantes.

"Lo que digo es que debería haber terminado con más de 30 títulos de Grand Slam", a la revista Vogue en agosto de 2022.

"Construí mi carrera canalizando la ira y lo negativo para lograr algo positivo", a Vogue en agosto de 2022.

"Siempre es un momento difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, realmente disfruto del tenis", a Vogue en agosto de 2022.

"El miedo siempre ha sido importante en mi vida. Sin miedo, sin duda, sin malestar... ¿qué nos queda por superar? El miedo al fracaso siempre me acompaña", en la docuserie de HBO Being Serena, en 2018.

"Ser Serena es ser una campeona (...) No hay otra Serena (...) A veces trato de ser tan humilde que olvido lo mucho que he logrado", durante el Abierto de Australia de 2017.

"Te juro que te meteré la pelota hasta el fondo de tu maldita garganta", a una jueza de línea que le marcó un foot fault en la semifinal del Abierto de EEUU de 2009.

"Esa pelota fue taaaaan buena. ¿Qué está pasando? No fue falta. ¿En qué idioma debo decirlo?" al árbitro en la semifinal del Abierto de EEUU de 2004.

"Ni me mires. Estás llena de odio. Eres muy fea por dentro", al árbitro en la final del Abierto de EEUU de 2011 que la penalizó con un punto por haber avergonzado a su rival con un grito antes del final de la jugada.

"Mi adorado bebé, me diste una fuerza que nunca supe que tenía. Me enseñaste el verdadero significado de la serenidad y la paz. No puedo esperar para conocerte. No puedo esperar para que te unas a la tribuna de jugadores el próximo año. Pero lo más importante es que estoy muy feliz de poder compartir contigo el hecho de ser la número uno del mundo", en una carta a su hija que aún no había nacido publicada en su cuenta de Instagram en abril de 2017.

"Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y, finalmente, descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas", a la revista Vogue en agosto de 2022,

"¿Por que, cuando una mujer es apasionada, se la ve como emocional, loca e irracional, mientras que un hombre es visto como apasionado y fuerte?" a la revista Harper's Bazaar en julio de 2019.

"Sentí una falta de respeto por un deporte que amo... Tratando de conciliar el sueño, me hacía preguntas una y otra vez: ¿cómo me pueden privar de un juego en la final de un Grand Slam? Si hubiera sido un hombre, ¿habría sucedido de la misma manera?", con respecto a la final del Abierto de EEUU de 2018, que perdió contra Naomi Osaka, a Harper's Bazaar en julio de 2019.

"Regresé pensando que pertenecía a la raza más fuerte de la historia de la humanidad. Y cuando recogí mi raqueta, me imaginé en una de esas habitaciones oscuras de los castillos de esclavos... Tracé una línea desde Ghana a Michigan, a California, a Florida, a Australia... y pensé, 'No, no seremos obstaculizados', después de ver los vestigios de la esclavitud en África, en su autobiografía On the line (2009).

"La ironía de esta lucha es inmensa (...) Sobrevivir a todo esto para encontrarte aplastado en otro continente. Que te vuelvan a arrebatar tu dignidad, tu individualidad, tu libertad", sobre los esclavos que sobrevivieron al viaje desde África, en su autobiografía On the line (2009).

"El día que deje de luchar por la justicia para las personas que se parecen a mí será el día en que me entierren en mi tumba" después de su derrota en la final de Wimbledon de 2019 ante Simona Halep.

