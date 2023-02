Sergio Ramos anuncia su retirada de la selección española (comunicado)

El defensa Sergio Ramos anunció este jueves mediante un comunicado su retirada de la selección española, con la jugó 180 partidos en categoría absoluta, revelando que el seleccionador Luis De la Fuente le había trasladado que no entraba en sus planes.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy (jueves) he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", afirmó el actual jugador del París Saint-Germain en el inicio de un texto que difundió a través de las redes sociales.

