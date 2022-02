Shiffrin pierde la ocasión de hacer historia tras ser eliminada en gigante

La estadounidense Mikaela Shiffrin, que buscaba hacer historia ganando medallas en las cinco especialidades de esquí alpino de los Juegos de Pekín-2022, no podrá hacer realidad su sueño al ser eliminada este lunes en la primera manga del eslalon gigante.

Shiffrin, de 26 años, última campeona olímpica de eslalon gigante y entre las favoritas a su propia sucesión, cometió un error en la primera parte del recorrido, tras pasar unas pocas puertas, igual que otra de las favoritas, la italiana Marta Bassino.

La estadounidense, subcampeona del mundo en 2021 del gigante, se paró brevemente al borde de la pista después de su error, antes de descender hasta la llegada por uno de los laterales.

"Es una inmensa decepción, y no lo digo por no ganar una medalla. La jornada se termina antes incluso de haber comenzado. Cuando una termina yéndose hacia un lado de esta forma, es que has apoyado el bastón para dar la curva en el momento equivocado", se lamentó Shiffrin tras su eliminación.

La triple campeona del globo de cristal de número uno mundial de la temporada no había sido eliminada en un eslalon gigante desde el 23 de enero de 2018.

"Rara vez no termino un gigante. Lo mejor que se puede decir es que he dado varias curvas bien y solo una mal. He pagado las consecuencias. La pista es increíble, pero no te perdona nada. Es bastante diferente de lo que estamos acostumbradas, pero es una bonita superficie", comentó la norteamericana.

Shiffrin estima que ha perdido tiempo de entrenamiento esta temporada entre una lesión en la espalda en octubre y una decena de días de aislamiento por el covid entre finales de diciembre y principios de enero.

"No me voy a poner a lamentar mi mala suerte, sería una pérdida de energía. Lo mejor es concentrarse en lo que viene, y estoy preparada para hacerlo", señaló la norteamericana.

Es la primera vez en tres participaciones (2014, 2018, 2022) que Shiffrin no termina una carrera olímpica.

La estadounidense cuenta en su palmarés en los Juegos Olímpicos de Invierno dos medallas de oro (eslalon en 2014, gigante en 2018) y una plata (combinada en 2018).

La norteamericana, líder de la clasificación general de la Copa del Mundo, tiene programado participar en todas las pruebas individuales del esquí alpino de los Juegos de Pekín, pero no podrá aspirar a su sueño de traerse cinco medallas de China.

La sueca Sara Hector, número uno mundial de la disciplina y esquiadora en forma del momento, logró el mejor tiempo, con 30 centésimas de ventaja sobre la austríaca Katharina Truppe y 42 sobre la italiana Federica Brignone.

