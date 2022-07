"Siento grandes expectativas" para el Mundial de Eugene, avisa Yulimar Rojas

La venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, se siente lista para los grandes retos que afronta en el Mundial de atletismo de Eugene (Estados Unidos), donde tenía también ilusión de que se le permitiera buscar el doblete en salto largo.

La marca de clasificación (6.93) de Rojas para el salto largo del Mundial de Eugene, que arrancó este viernes, fue invalidada por el uso de unas zapatillas de triple salto, con una suela más gruesa de lo permitido en salto largo.

"No era que yo quería romper las reglas ni nada, sino que las zapatillas de longitud oficiales no me hacen bien después de saltar porque cuando mi cuerpo se enfría, me hacen daño en los pies, me duele mucho el tendón de Aquiles", explicó Rojas en unas declaraciones difundidas el viernes por su equipo de prensa.

"En la primera carrera intenté saltar con ellas, pero sentía que después que saltara iba a tener las mismas molestias de siempre. Y a raíz de eso le dije a mi 'coach': 'Vamos a saltar con las de triple (...) Físicamente nos cuidamos", recordó.

"A partir de ahí yo tenia la ilusión de que se hiciera una excepción de poder saltar aquí", afirmó. "Poder doblar, buscar los dos títulos mundiales, era una ambición bastante grande que tenía pero estoy tranquila. En su momento será".

Enfocada en su especialidad del triple salto, la venezolana aspira en Eugene a conquistar su tercer título mundial consecutivo al aire libre, a sumar a los tres que posee en Mundiales en pista cubierta, pero también a extender su propio récord mundial de la disciplina.

"Siento grandes expectativas de lo que será el salto triple de este campeonato mundial. Vengo defendiendo la corona como campeona y eso me motiva mucho más", afirmó.

"Estoy tranquila, feliz, compartiendo, vacilando (disfrutando) mi mundial y más que todo agradecida con Dios por brindarme la oportunidad de representar una vez más a mi país", subrayó. "Este año no he competido casi, pero ya sé cómo estoy. He estado sintiéndome en una gran condición física".

La venezolana, de 26 años, brilló en marzo en el Mundial de pista cubierta de Belgrado, donde llevó hasta los 15,74 metros su propio récord mundial logrado un año atrás en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Favorita indiscutible al oro en Eugene en la final del lunes, Rojas intentará seguir avanzando hacia su gran objetivo personal: ser la primera triplista en volar hasta los 16 metros.

"Siempre hay un día para colocarse una meta y yo soy una mujer de retos. Siempre he dicho eso. De retos, de compromiso. Este es un momento emocionante para mí", recalcó.

