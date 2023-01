"Simeone quiere que coja la forma que tenía en Lyon", afirma Depay

El delantero neerlandés Memphis Depay aseguró que al técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, le gustaría que sea el jugador que era en el Lyon, afirmó el atacante este viernes en su presentación como nuevo jugador rojiblanco.

"Creo que me conoce bien por mi tiempo en el Barça y en el Lyon. Le gustaba ya cuando estaba en el Lyon y quiere que coja esa forma", afirmó Depay en un acto de presentación en el estadio Metropolitano.

Depay afirmó que ya ha hablado con Simeone "sobre como me siento. Ayer fue un día intenso, pero lo más importante es que quiere que me sienta en casa y me adapte cuando antes y eso me hace ilusión".

Atlético y Barcelona oficializaron este viernes el traspaso del jugado neerlandés al Atlético por lo que queda de temporada y dos más hasta 2025 por tres millones de euros fijos (3,2 millones de dólares) y otro millón en variables.

Depay "viene a aportar mayor competitividad en la delantera", afirmó el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, durante el acto.

El nuevo jugador rojiblanco afirmó haber elegido el Atlético porque "he tenido la experiencia de jugar contra ellos el año pasado. Me sentí impresionado con el nuevo estadio, con la intensidad con que se juega aquí, el espíritu de lucha".

"Es un club muy grande, con una historia impresionante, con jugadores muy buenos y he escuchado buenas historias. Esa fue la sensación que tenía para tomar la decisión", añadió el delantero internacional neerlandés.

Depay, que reveló que ya había hablado con Griezmann sobre cómo es el Atlético, aseguró que podrá adaptarse al intenso juego defensivo de los rojiblancos aún siendo un atacante.

"Todos los jugadores tenemos que trabajar. En las estadísticas después de cada partido se pueden ver los kilómetros que hago. Trabajo por el equipo y no creo que vaya a ser un problema", afirmó.

"Está claro que tengo que adaptarme a cómo se juega aquí, pero no va a ser un problema", insistió el nuevo delantero atlético.

Preguntado por si se pone un objetivo de goles, Depay afirmó que "no me gusta decir números, los tengo en mi cabeza, pero no me gustaría publicarlos".

"Para mí, lo más importante es dar un impulso importante al equipo. El fútbol es más que goles, a mí me gusta también dar asistencias. Se espera que marque goles, pero a los jugadores creativos como yo también les gusta dar goles", concluyó.

gr/pm