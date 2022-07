Simona Halep en semifinales de Wimbledon, tres años después de su título

La rumana Simona Halep, 18ª jugadora mundial, se clasificó este miércoles para las semifinales de Wimbledon al derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova (25ª), por 6-2, 6-4, tres años después de su título en la hierba londinense.

A sus 30 años, la exnúmero uno mundial intentará clasificarse para su segunda final del Grand Slam inglés, el jueves en el duelo contra la kazaja Elena Rybakina (23ª), que se impuso a la australiana Ajla Tomljanovic (44ª), por 4-6, 6-2, 6-3.

"Es genial estar de nuevo en semifinales, estoy muy emocionada", reconoció Halep.

"Ha hecho falta que esté sólida en mis piernas. Son ellas las que me ayudaron hoy. He necesitado también estar bien con mi servicio. Todo ha funcionado y he terminado bien", analizó Halep.

La rumana no ha perdido ningún set en el torneo y fue la jugadora que pasó menos tiempo en la pista para alcanzar los cuartos de final, con un total de 4 horas y 35 minutos, en cuatro partidos.

Tras esos cuatro primeros duelos, solo necesitó 1 hora y 3 minutos para vencer a Anisimova.

"Estoy jugando sin ninguna duda mi mejor tenis. Intento reencontrar mi confianza", aseguró Halep, que trabaja desde el mes de abril con Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams.

Por su parte, Rybakina, de 23 años, nacida en Moscú, es la primera representante de Kazajistán, hombre o mujer, en llegar a semifinales de un Grand Slam.

La kazaja había alcanzado los cuartos de final en Roland-Garros en 2021, pero nunca había superado los octavos en Wimbledon.

"Es increíble. Estoy muy feliz de estar en semifinales tras un partido muy difícil", comentó Rybakina

ig/psr