Southampton da la sorpresa y elimina al Manchester City de la Copa de la Liga

El Southampton, colista de la Premier League, pudo olvidar por unas horas sus penas en el campeonato y darse el gusto de eliminar al Manchester City de la Copa de la Liga inglesa, al que derrotó por 2-0.

El franco-senegalés Sékou Mara (23) y el maliense Moussa Djenepo (29) fueron los autores de los goles de los 'Saints' en la primera parte.

Fiel a su estilo, el equipo entrenado por Pep Guardiola (con muchos habituales en el once titular) comenzó mandando en el juego, pero rápidamente se vio sorprendido por el rival, que se plantó al descanso con ventaja de dos goles.

En el minuto 23 del partido, los 'Saints' se adelantaron en el marcador, cuando Sékou Mara se adelantó a Kyle Walker para rematar a la red un centro desde la derecha del brasileño Lyanko.

Y apenas seis minutos después, Djenepo sorprendió al arquero Stefan Ortega, nacido en Alemania de padre español, con un colocado disparo de rosca desde 25 metros que se coló por la escuadra.

En la segunda parte, Guardiola metió en el campo a más titulares (como De Bruyne, Haaland y Rodri) y el dominio 'citizen' fue aún más claro, pero salvo un par de ocasiones del argentino Julián Álvarez (47 y 78), los visitantes nunca dieron la impresión de poder remontar el partido.

"Ganó el mejor equipo. No jugamos bien. En muchos partidos no empezamos bien, pero luego jugamos mejor. En este no lo hicimos", admitió Guardiola tras el partido.

"Cuando no estás preparado para este partido llegas un centímetro tarde y no marcas gol", añadió en referencia a la acumulación de competiciones y partidos del City.

El Manchester City queda así eliminado de un torneo que conquistó en seis de las últimas nueve ediciones.

En la otra eliminatoria disputada este miércoles, el Nottingham Forest derrotó en los penales al Wolverhampton entrenado por el exseleccionador español y extécnico del Real Madrid Julen Lopetegui, que de esta manera pierde una gran ocasión de aspirar a ganar su primer título en el fútbol inglés.

Los 'Wolves' llevaron el partido a la prórroga con un gol del mexicano Raúl Jiménez en el tramo final del partido (minuto 84), que sirvió para igualar el tanto inicial del marfileño Willy Boly en el primer periodo (18).

En semifinales, el Nottingham Forest jugará contra el Manchester United, que se clasificó el martes tras ganar 3-0 al Charlton, mientras que el Southampton se enfrentará al Newcastle, que eliminó al Leicester (2-0), según el sorteo celebrado después de los partidos de este miércoles.

La ida se disputará la semana del 23 de enero y la vuelta una semana más tarde.

Resultados de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa:

Martes

(+) Manchester United - Charlton (3ª) 3 - 0

(+) Newcastle - Leicester 2 - 0

Miércoles:

(+) Nottingham Forest - Wolverhampton 1 - 1 (4-3 en penales)

(+) Southampton - Manchester City 2 - 0

hap/hpa/mcd/dam