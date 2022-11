Southgate promete que Inglaterra no se censurará al hablar de DDHH

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, afirmó este jueves que sus jugadores no se censurarán al abordar la cuestión de los derechos humanos en Catar durante el Mundial, que comienza en diez días en ese emirato.

Catar ha recibido numerosas críticas en los últimos años por parte principalmente de ONG, que han denunciado a ese país por las condiciones de trabajo de las personas migrantes o la situación de las mujeres y las personas LGTBQ.

"Siempre hemos hablado de los problemas que estimados que deben ser abordados, especialmente en los que poder tener una influencia", afirmó Southgate en el día en que anunció la lista de 26 jugadores de Inglaterra para el Mundial.

"De la misma manera que otras naciones han hablado de este torneo y de los problemas referentes a los derechos humanos, nosotros hemos sido muy claros sobre nuestra posición al respecto", añadió.

"Sobre la comunidad LGTBQ, estamos del lado de la inclusión y eso no cambiará. Si esta comunidad no fuera fuerte, Inglaterra no hubiera ganado la Eurocopa femenina. Es muy, muy importante para nosotros", aseguró.

En los últimos días generaron controversia unas declaraciones de un embajador catarí del Mundial, Khalid Salman, que fue muy criticado por calificar la homosexualidad de "daño mental" en una entrevista con la televisión pública alemana ZDF.

La FIFA, que no permite los mensajes políticos, ha pedido a las 32 selecciones que se concentren en el fútbol. Este jueves, la Federación Danesa de Fútbol anunció que la FIFA no le permitirá entrenar con una camiseta con un mensaje a favor de los derechos humanos.

kca/pi/rbo/dr