Spieth, Kirk y Montgomery terminan empatados en la cima en primer ronda del US PGA Tour Sony Open

El tres veces ganador de Grand Slam, el estadounidense Jordan Spieth, disparó siete birdies en su par 64 (-6) el jueves para compartir el liderato del US PGA Tour Sony Open de Hawái con sus compatriotas Chris Kirk y Taylor Montgomery, cuando la oscuridad detuvo el juego.

Spieth y Kirk, que también lograron siete birdies, establecieron un objetivo temprano en la primera ronda en Waialae Country Club en Honolulu, Hawái, donde Taylor tomó su parte del liderato con un putt para birdie de 29 pies en el hoyo 18 poco antes de que se interrumpiera el juego.

Spieth dijo que confiaba en poder mantener el ritmo, algo que no siempre ha sido el caso en los últimos años, ya que su juego se estancó y ha luchado por hacer cambios.

"Días como hoy no me sorprende, pero lo que diré es que confío en comparación con otros períodos de tiempo en los que he tenido comienzos similares, que es un muy buen lugar para estar", dijo Spieth.

El argentino Augusto Núñez marcha en el puesto 22, mientras que sus compatriotas Tano Goya y Emiliano Grillo se encuentran empatados en el pusto 41.

El colombiano Nicolás Echavarría alcanzó el escalón 53.

- Resultados del jueves en la primera ronda del torneo US PGA Tour Sony Open en Honolulu, Hawái (Par-70):

1. Jordan Spieth (USA) 64

. Chris Kirk (USA) 64

. Taylor Montgomery (USA) 64

4. Harris English (USA) 65

. Denny McCarthy (USA) 65

. Brendon Todd (USA) 65

. David Lipsky (USA) 65

. Rory Sabbatini (SVK) 65

. Ben Griffin (USA) 65

...

22. Augusto Núñez (ARG) 67

41. Tano Goya (ARG) 68

. Emiliano Grillo (ARG) 68

53. Nicolás Echvarría (COL) 69

