"Su primer gol fue un mazazo", afirma Emery

El técnico del Villarreal, Unai Emery, lamentó la derrota 3-2 contra el Liverpool este martes en semifinales de la Champions convencido de que "su primer gol fue un mazazo" y que no fue posible igualar su físico.

"Sigo pensando que era muy difícil. Cuando juegas una semifinal, contra cualquiera, tienes que hacer las cosas muy bien, rozando la perfección, la excelencia y en dos partidos", dijo Emery en rueda de prensa.

"Sabíamos que el esfuerzo podía pesarnos en el segundo tiempo, teníamos gente preparada, pero la lesión de Gerard Moreno ha dañado mentalmente al equipo", añadió Emery, explicando que el jugador volvió "a sentir algo de su lesión".

"Con su salida, con menos calidad, no éramos el mismo equipo, pero había que aguantar, teníamos que resistir, como contra el Bayern, o la Juve. Sin embargo, su primer gol fue un mazazo", aseguró el técnico del Villarreal.

"Ha sido insuficiente. Queríamos llegar a la final, y esto lo hemos mostrado", dijo Emery, que destacó que fue un partido físico.

"Sabíamos que teníamos que hacer un partido muy físico, hemos entrado en duelos en la primera parte, hemos igualado la intensidad que ellos tienen en sus duelos, ahora mantener esto durante 90 minutos, el equipo no esta preparado", explicó Emery.

"También con la lesión de Gerard, el equipo, emocionalmente se quedó sin un referente. Todo ha sumado", consideró el entrenador del Villarreal.

"Sabíamos que mantener esta intensidad es difícil contra un equipo como el Liverpool. Hemos perdido fuerza, no porque no queríamos, pero porque no podíamos dar más", insistió.

"El Liverpool al final ha sido mejor, tiene mayor potencial y experiencia que nosotros, desequilibra más. Hemos hecho 90 minutos excelentes, pero nos ha faltado el resto", concluyó Emery.

