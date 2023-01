Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez mantiene racha y Stuani encamina triunfo del Girona

El atacante argentino Lautaro Martínez convirtió por tercer partido consecutivo con la camiseta del Inter de Milán para certificar el triunfo por la mínima ante el Hellas Verona (1-0).

El Inter de Milán hiló su quinto partido en la Serie A sin conocer la derrota gracias al atacante argentino Lautaro Martínez, quien convirtió para certificar el triunfo por la mínima ante el Hellas Verona (1-0).

El 'Toro', además, sumó su tercer partido consecutivo viendo puerta.

El ex de Racing 'madrugó' al Hellas Verona tras aprovechar un rebote en el área para batir a Lorenzo Montipo con un remate a ras de césped (minuto 3).

El atacante, que suma ya once goles en lo que va de la temporada, registra nueve dianas y tres asistencias en la Serie A y se mantiene en la pelea por el campeonato de goleo, a sólo tres goles del líder, Victor Osimhen (12).

Martínez disputó 89 minutos antes de ser reemplazado.

Por su parte, los también argentinos Joaquín Correa y Valentín Carboni ingresaron de cambio en la segunda mitad del encuentro.

El Inter de Milán se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 37 unidades, las mismas que el tercer clasificado, Juventus de Turín y una menos que el AC Milan (38) en la segunda posición.

Girona hiló su sexto partido en la Liga sin conocer la derrota tras imponerse al Sevilla (2-1) sobre la bocina.

El atacante uruguayo Cristhian Stuani y el volante venezolano Yangel Herrera tuvieron un papel protagónico en el encuentro al convertir los tantos locales.

Tras irse al descanso en desventaja 1-0, el conjunto catalán emprendió la remontada apenas iniciado el complemento (46) cuando Stuani puso el 1-1 con un potente remate a un centro de Toni.

Stuani llegó así a cinco goles en 13 partidos de Liga en lo que va de la campaña.

"Volver a marcar en este estadio siempre es importante. Para mí siempre es especial; he trabajado mucho para estar listo en este día. No es fácil cuando no tienes la continuidad a la que estás acostumbrado, pero intento estar listo para cuando el equipo me necesite", dijo el veterano atacante (36 años), quien suma 87 goles en 242 partidos del campeonato español.

Pasada la hora de juego (62), el futbolista 'vinotinto' Yangel Herrera ingresó de cambio y acabó siendo vital para el triunfo de su equipo. Con dos minutos restantes en el cronómetro (88), puso el 2-1 definitivo con un balón 'picado' que se coló en la puerta por encima del arquero rival.

Herrera sumó su segundo partido consecutivo viendo puerta tras estrenarse como goleador en el campeonato español en la igualada ante el Espanyol (2-2) en el 'derbi' catalán.

Stuani, quien volvió a portar el gafete de capitán, completó 91 minutos antes de ser sustituido.

Por su parte, el arquero argentino Paulo Gazzaniga y el defensor uruguayo Santiago Bueno fueron titulares y disputaron el partido completo. También vio acción el zaguero colombiano Bernardo, quien ingresó de cambio en la segunda parte (63).

Por parte del Sevilla vieron acción los argentinos Marcos Acuña, Erik Lamela y Gonzalo Montiel, así como el brasileño Fernando.

Girona llegó a 21 unidades, manteniéndose en la zona segura de la tabla.

