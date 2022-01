Sundance arranca con un "inmersivo" documental sobre la princesa Diana

Un documental "inmersivo" de la princesa Diana que ofrece la "historia del comienzo" de los más recientes problemas de la familia real británica figuró entre las películas que abrieron la primera noche del festival Sundance el jueves.

El festival, que se realiza en Utah y celebra el cine independiente, fue obligado a adoptar un formato virtual por segundo año consecutivo debido a la propagación de la variante ómicron en Estados Unidos.

La pandemia obligó a los cineastas a innovar, y "The Princess" es una de las varias películas exhibidas en Sundance que fue realizada enteramente con imágenes de archivo.

Sin un narrador, transporta a los espectadores de vuelta al tumultuoso matrimonio de Diana con el príncipe Carlos, y explora la obsesión de los medios de comunicación y el impacto de esos eventos con imágenes contemporáneas.

"Es como una tragedia de Shakespeare, pero una que muchos de nosotros vivimos, e incluso participamos", dijo el director, Ed Perkins.

Aunque muchos documentales previos tratan de "entrar en la cabeza de Diana", Perkins se enfoca en cómo la prensa y el público percibían y juzgaban su comportamiento.

Famosas y embarazosas entrevistas que la pareja concedió a grandes cadenas de televisión ruedan junto a crudas imágenes de paparazzi con enormes lentes escondidos en arbustos, quejándose de la cautela de Diana.

La muerte de Diana es vista a través de videos caseros de un grupo de amigos que veían las noticias en vivo en la televisión, cuya emoción y ligereza iniciales se convierten en horror a medida que se revela la gravedad del accidente en París.

Con tantos documentales hechos sobre Diana, Perkins dijo que espera que su producción pueda "añadir algo nuevo a la conversación", al crear algo "más inmersivo y experimental".

La película se presenta cuando la monarquía británica atraviesa una crisis por la partida del hijo de Diana, el príncipe Enrique, y su esposa Meghan, quienes acusaron a la familia de racismo y han emprendido batallas legales con la prensa británica por privacidad.

"Parte de la intención de esta película, o la razón por la parecía que era el momento adecuado para hacerla, era quizás, entre otras cosas, por su historia", dijo el productor Simon Chinn.

"Nuestro instinto era volver a lo que nosotros siempre creímos que era 'el origen de la historia', y ver qué podíamos aprender de lo que ocurrió a través de la historia de Diana".

La directora del festival Tabitha Jackson dijo a los periodistas en la apertura que era probable que el formato en línea del festival de Sundance llegara para quedarse, incluso más allá de la pandemia, ya que ayudó a "diversificar las audiencias".

"Una vez que descubrimos como hacer eso, y que podemos hacerlo, yo personalmente no quiero retroceder", comentó.

Abriendo el festival, el cofundador Robert Redford describió la plataforma virtual como "una evolución emocionante de la perspectiva del Sundance".

Su mensaje grabado, que debía ser reproducido "en una nave espacial" de realidad virtual en un teatro, enfrentó un problema técnico y tuvieron que colocarlo posteriormente en la página web del festival.

Otra de las producciones de la noche de apertura fue "Fire of Love", otro documental construido con imágenes de archivo que sigue las hazañas de los vulcanólogos franceses Katia y Maurice Krafft.

Los Krafft fallecieron en 1991, cuando filmaban la explosión del volcán monte Unzen en Japón. La película desentierra imágenes grabadas por ellos, combinando espectaculares erupciones volcánicas con la relación única que existía entre ellos.

"When You Finish Saving The World", protagonizada por Julianne Moore y Fin Wolfhard, también debutó.

El debut como director de Jesse Eisenberg trata sobre una familia disfuncional del medio oeste y los enfrentamientos entre una madre, que maneja un refugio de mujeres, y su hijo adolescente interesado en volverse famoso en internet a través de la música.

El festival de Sundance se extiende hasta el 30 de enero.

amz/dva/pr/ll