Takefusa Kubo, el japonés que brilla en LaLiga

Once años después de su llegada a La Masía, el centro de formación del FC Barcelona, sigue luciendo en LaLiga con sus regates y sus aceleraciones: el 'Messi japonés' Takefusa Kubo será una de las atracciones de Japón contra España el jueves.

"Mira, está enfadado", bromeó Kubo, en un perfecto español sin acento, al pasar por detrás del portero alemán Manuel Neuer tras la victoria de los japoneses 2-1 contra Alemania el miércoles pasado.

Con esta victoria sorpresa, la selección nipona realizó una brillante entrada en liza en el Mundial de Catar... y 'Take' Kubo recordó a España que el fútbol también está subiendo en Japón.

Llegado muy joven, con diez años, a Cataluña, Kubo es uno de los que han contribuido a desarrollar el interés de su país por el fútbol y a reforzar los lazos entre las dos naciones.

Pero, cuatro años después de su llegada a La Masía, 'Take', como lo llaman sus compañeros, tuvo que abandonarla por razones burocráticas, obligado por la UEFA, que vio un infracción al reglamento sobre el traspaso de menores.

Pero, esos cuatro años bastaron para que hiciera sensación en Europa y se forjara el apodo del 'Messi japonés'.

"No me gusta que me comparen con Messi... pero me gustaría jugar como él algún día", dice el joven centrocampista, apenas un poco más grande (1,73 m) que el astro argentino.

A su regreso a Japón, con 15 años, se convierte en el goleador más joven de la historia de la J-League (primera división japonesa) con el FC Tokyo, antes de una cesión al Yokohama en 2018.

Al año siguiente, en 2019, España vuelve a llamar a su puerta: el Real Madrid le convence de volver a España, adelantándose al Barcelona y al París Saint-Germain, que creían que su contrato acababa un año más tarde.

Se suceden una serie de cesiones al Mallorca, Villarreal y Getafe y luego un traspaso a la Real Sociedad, el verano pasado.

El club vasco, actualmente tercer clasificado de LaLiga pagó 6 millones de euros (6,2 millones de dólares) para comprar el 50% de los derechos del jugador hasta 2027, pero el Real Madrid conserva una opción de recompra de 10 millones de euros (10,4 millones de dólares) e ingresará un 50% de las plusvalías generadas por una eventual futura venta.

En el País Vasco, Kubo renace. Sus estadísticas no son excepcionales (dos goles y cuatro asistencias en 17 partidos oficiales desde el inicio de la temporada), pero su importancia se sitúa en otro punto: tras una adolescencia pasada como una eterna promesa, el jugador de 21 años brilla al fin al más alto nivel.

"Si la Real no me hubiese tendido la mano, habría perdido mi billete para el Mundial", dijo Kubo en una entrevista con el diario Marca, antes de la cita catarí.

"Creo que si no hubiese sido por estos cuatro meses en la Real, por mis compañeros y por el cuerpo técnico, no hubiese llegado al Mundial", añadió en unas declaraciones a la televisión del club.

En el Mundial, Kubo ha jugado 45 minutos contra Alemania, antes de ser sustituido por el lateral del Arsenal Takehiro Tomiyasu. Y en la derrota 1-0 contra Costa Rica del domingo, no entró en juego.

¿El seleccionador Hajime Moriyasu le dará su oportunidad de titular contra el país en el que ha crecido futbolísticamente? Kubo se siente preparado: "Tenemos que ir con respeto, pero no cagados", asegura.

