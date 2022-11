"Tenemos buenos jugadores pero ninguno del nivel de Neymar", dice Casemiro

Brasil tiene grandes jugadores pero ninguno del nivel de Neymar, baja para el juego de Suiza de lunes por una lesión en el tobillo derecho, dijo este sábado el volante Casemiro.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y lamentablemente no va a estar en el próximo juego. Tenemos jugadores de calidad, pero al compararlos con Neymar, es difícil encontrar uno de su nivel", dijo uno de los capitanes del 'scratch' en rueda de prensa en Doha.

"Tenemos otros jugadores que están respondiendo a la altura: Vini, Raphinha, Richarlison, Gabi Jesus...Rodrygo, Martinelli. El abanico de opciones es bien grande, lo cual es bueno para nosotros, pero tenemos que ser realistas y aceptar que Neymar es el crack del equipo", agregó.

El mediocampista del Manchester United (ENG) afirmó que el '10' y el lateral Danilo, lastimados de los tobillos en el debut victorioso ante Serbia (2-0) el jueves, están haciendo "el mayor esfuerzo del mundo" para volver a jugar en el Mundial de Catar.

"Hay que ir con cuidado, día a día, para no perjudicar su salud", afirmó.

Entre Lucas Paquetá, Rodrygo y Everton Ribeiro estará el reemplazo del 'Ney', mientras que Dani Alves o Éder Militao ocuparán el puesto de Danilo.

Casemiro rechazó mensajes en redes sociales que celebraban la lesión de Neymar y que provocaron el repudio de otro jugador de la 'Canarinha', el extremo Raphinha.

"Es una pena que personas le deseen el mal a otras. Personalmente quedo triste porque Neymar no merece eso", sostuvo.

Brasil, uno de los favoritos al título, entrenó este sábado a puerta cerrada para el choque con Suiza, en el que podría asegurar su clasificación anticipada a octavos de final desde que gane y Camerún no venza a Serbia ese mismo día.

"No vamos a darle información al enemigo", señaló, en referencia a no dar pistas sobre el once titular frente a los suizos, a los que consideró de respeto por haber dejado a Italia por fuera del Mundial.

"Lo más importante es lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos encarar el juego. Hay que hacer un buen juego, comenzar bien. El nerviosismo del primer partido ya pasó", apuntó.

raa/psr