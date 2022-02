Tensión en India por el uso del hiyab en escuelas secundarias

Las autoridades del estado indio de Karnataka reforzaron el miércoles la seguridad para la reapertura de las escuelas secundarias, después de varias semanas de manifestaciones sobre el uso del hiyab o velo musulmán en clase.

Los colegios secundarios reabrieron en este estado del sur de India, en medio de una gran vigilancia policial.

Desde finales del año pasado, el uso del hiyab ha creado tensiones en Karnataka, donde algunas escuelas habían prohibido a las estudiantes musulmanas llevar el velo en clase.

Ell gobierno estatal cerró temporalmente todos los establecimientos escolares la semana pasada después de que un tribunal prohibiera temporalmente el uso de todos los símbolos religiosos en la escuela, mientras se estudia la cuestión del hiyab.

"Hemos crecido con el hiyab, no podemos abandonarlo. No acudiré a los exámenes, me iré a casa", afirmó una joven en la plataforma de noticias local News Minute.

"Los estudiantes hindúes visten el color naranja y los cristianos llevan un rosario. ¿Qué hay de malo en que nuestras hijas lleven el hiyab?", se preguntó un padre de familia en el canal NDTV.

Otro padre, Nasir Sharif, de 43 años, contó a la AFP que su hija de 15 años había sido obligada a retirar su velo en la puerta de su escuela el miércoles, en el distrito de Chikmagalur. Finalmente logró convencer a las autoridades escolares de que la dejaran ir hasta su clase con la cabeza cubierta y retirar el velo una vez instalada.

Numerosos musulmanes indios dicen sentirse cada día más hostigados por el gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi.

str-ash/stu/lth/emp/mab/zm/bl