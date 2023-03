Texas, reino del petróleo, lidera el uso de energía renovable en EEUU

En el norte de Texas, donde comenzó la producción comercial de petróleo en Estados Unidos, los molinos de viento y las placas solares integran el paisaje. Como ocurrió con el oro negro, el estado de la estrella solitaria lidera ahora el negocio de la energía renovable.

"En Corsicana y en el condado de Navarro se produjo petróleo masivamente por primera vez en Texas. Es una larga historia desde finales del siglo XIX en el negocio de la energía", explica John Boswell, director de desarrollo económico del condado.

Orgullosa del petróleo que edificó su riqueza por décadas, Texas dedica tierras para la energía limpia. "Ahora que hay un impulso para las energías renovables (...) Navarro sigue como líder en la región", agrega Boswell.

Conservador y defensor de combustibles fósiles, Texas también privilegia los negocios de energía limpia ahora que muchas empresas tienen metas para disminuir su huella de carbono.

"Es un estado donde es relativamente fácil obtener permisos para acuerdos con los propietarios de tierras. Y luego, para construir rápidamente", explica Frank Demaille, vicepresidente ejecutivo para Transformación y Geografía de la firma francesa Engie.

En Dawson, condado de Navarro, Engie inauguró la semana pasada un parque eólico con 88 molinos y 300 MW de capacidad, en tanto tienen en la industria a sus mayores consumidores. Se extiende a lo largo de Limestone y Navarro, sumándose a decenas de proyectos de este tipo en el estado.

También inició operaciones en su granja solar (250 MW) y un área de almacenamiento de energía en baterías en Abbott, condado de Hill.

Son zonas rurales, con amplios campos y ganado, donde los vecinos juegan cartas o billar en el bar del pueblo y donde algunas banderas del ejercito confederado aún flamean como parte de la historia.

Según la organización American Clean Power, en 2022 Texas era el estado con la mayor cantidad de contratos corporativos de energía limpia en el país (35%), y concentra el 20% de los proyectos del rubro.

Si bien se piensa en Texas como abanderado del gas y petróleo, es un estado "rico en recursos naturales (...) tienen mucho viento, mucho sol y son muy buenos para administrar los diferentes recursos", dice el francés Demaille.

Agrega que "por la guerra en Ucrania (en Europa) estamos importando más gas de Estados Unidos, y especialmente de Texas. Y durante muchos años han sido muy buenos para poner en marcha los esquemas correctos y facilitar el desarrollo de la energía eólica y solar".

Con refinerías y petroquímicas, Texas es el estado que más electricidad consume y abastece a sus casi 30 millones de habitantes con una red propia y desconectada del resto de Estados Unidos.

En 2021, sufrió una tormenta helada que dejó a millones sin servicio y a unos 200 fallecidos, por lo que está en constante búsqueda de fuentes de abastecimiento para atender una mayor demanda en momentos críticos.

Según ERCOT, entidad que asegura el suministro, en 2023 la principal fuente de generación es el gas natural (42%), seguida por eólica (29%), carbón (11%) y solar (11%), mientras que un 7% corresponde a energía nuclear e hidráulica, entre otras. En 2021, un 24% de la energía provino de fuente eólica y menos de un 5% fue solar.

"Tenemos combustibles tradicionales, pero ahora Texas es líder en energía limpia. Creo que lo que se verá es una combinación de ambos", opina Jeff Montgomery, presidente de Blattner Energy, constructora de unos 400 proyectos de energía renovable en el país.

El plan IRA de la administración Biden, aprobado en 2022, que otorga mayores incentivos para quienes participen de esta industria, se sumó a los subsidios federales ya existentes.

Desde la casa de John Null, un ingeniero de 42 años, se aprecian torres de diferentes proyectos, que en las noches tienen parpadeantes luces rojas de seguridad aérea.

En una tormenta helada el mes pasado, que los dejó algunos días sin luz, "hubiera sido genial que algún tipo de interruptor -dado que estas cosas [molinos] todavía estaban girando- diera energía a la comunidad", comenta sobre las torres que están conectadas a una red mayor y no a un barrio específico.

"Muéstrame su valor y tendrás gente dentro", agrega.

En tanto, un proyecto urbano aprovechará un antiguo botadero de basura para instalar una granja solar en un barrio empobrecido cerca del centro de Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos.

"Hay necesidad de electricidad (...) Este año comenzaremos la construcción de una instalación solar de 50 MW y almacenamiento de baterías de 150 MW", dice Paul Curran, director ejecutivo de BQ Energy.

Ex ejecutivo del sector petrolero, cree que no hay discrepancias entre las industrias. "No es muy difícil si haces energía eólica y solar en los lugares correctos para el mercado correcto. Es muy bien recibida por los expertos en energía y la gente de la industria petrolera", agrega.

mav/cjc/yow