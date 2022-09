Tiago Djalo novedad del equipo de Portugal, liderado todavía por Cristiano Ronaldo

El defensa del Lille Tiago Djalo es la novedad en la lista de 26 jugadores convocados por Portugal para los dos próximos partidos de Liga de Naciones, contra la República Checa y España.

Fernando Santos llama por primera vez al joven de 22 años, con buen rendimiento en el club francés. El grupo seguirá liderado por Cristiano Ronaldo, a pesar del actual rol secundario del astro luso en el Manchester United.

"No me preocupa", respondió Santos al ser preguntado por los pocos minutos de Ronaldo en su club. "Con él, como con todos, intento entender en qué situación se encuentra. No creo que nadie dude que Cristiano Ronaldo sigue siendo importante para la selección".

Los campeones de Europa en 2016 Joao Mario y Rafa Silva regresan al equipo nacional después de su buen rendimiento con el Benfica. También regresa el extremo del Wolverhampton Pedro Neto, también convocado. Ruben Dias y Joao Félix, que se perdieron la última convocatoria por lesión, regresan igualmente a la lista de Santos.

Las bajas más notables de la convocatoria son las del centrocampista Joao Moutinho, segundo jugador con más partidos disputados de la historia de la selección, y las de los atacantes Gonçalo Guedes y André Silva. Tampoco estarán el centrocampista del París SG Renato Sanches ni el atacante del Oporto, Otavio, por lesión.

La Seleçao se desplazará el 24 de septiembre a Praga para enfrentarse a la República Checa, y recibirá a España el día 27 en Braga.

La lista de Portugal:

Porteros (3): Diogo Costa (Oporto/POR), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Patricio (AS Roma/ITA)

Defensas (8): Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (PSG/FRA), Tiago Djalo (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Pepe (Oporto/POR), Nuno Mendes (PSG/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER).

Centrocampistas (7): Joao Palhinha (Fulham/ENG), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG), Vitinha (PSG/FRA), William Carvalho (Betis/ESP), Joao Mario (Benfica/POR).

Delanteros (7): Rafael Leao (AC Milan/ITA), Ricardo Horta (Braga/POR), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), Rafa Silva (Benfica/POR), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Pedro Neto (Wolverhampton/ENG) Diogo Jota (Liverpool/ENG), Joao Félix (Atlético Madrid/ESP).

