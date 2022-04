Tiger Woods persigue a Scheffler sin descartar un nuevo milagro en el Masters

Superada una prueba de fuego el viernes, Tiger Woods necesita pisar el acelerador el sábado si quiere cumplir sus expectativas de pelear por el título en el Masters de Augusta, donde Scottie Scheffler arranca el fin de semana con un cómodo liderato de cinco golpes.

Con el viento haciendo estragos en el Augusta National (Georgia), Woods fue capaz el viernes de evitar el corte y seguir en competencia en su primer torneo desde el brutal accidente automovilístico de febrero de 2021, en el que casi pierde la pierna derecha.

El astro estadounidense, de 46 años, se encuentra en la 19º posición con un acumulado de 145 golpes (+1), a siete golpes del líder Scheffler, pero su espíritu ultracompetitivo no le permite otra cosa que pelear por una sexta chaqueta verde.

"Podría haberme fácilmente sacado del torneo, pero me mantuve", dijo Woods después de haber estado peligrosamente cerca de su primer corte desde que ganó su primer Masters en 1997.

"Ahora tengo que salir y ponerme ahí (en la lucha). Si estás dentro de los cinco o seis (primeros) en los últimos nueve hoyos de cara al domingo, tienes una oportunidad, así que solo tengo que llegar ahí", recalcó.

Woods apuntó que el tiempo seco y frío -se pronostica que estaría por debajo de los 10º cuando Woods salte al campo a las 13H00 locales (17H00 GMT)- haría que el campo estuviera más firme y rápido.

Durante su carrera, Woods disfrutaba de estas condiciones pero ahora le suponen un desafío para su espalda, que ha pasado cinco veces por el quirófano.

Tras una de esas operaciones protagonizó una de las grandes resurrecciones de la historia del deporte, cuando conquistó su quinto Masters en 2019.

Este regreso al golf es todavía más asombroso después de que, producto de su colisión a casi 140 km/h, Woods pasara semanas hospitalizado y meses sin poder caminar por las múltiples fracturas sufridas en la pierna derecha.

"No me siento tan bien como me gustaría", reconoció Woods el viernes con una sonrisa apenada. "No pasa nada. Tengo una oportunidad de cara al fin de semana

La gran sensación del viernes fue la actuación de Scottie Scheffler, el flamante nuevo número uno mundial, que voló en Augusta con una tarjeta de 67 golpes (-5) para hacerse con el liderato con un acumulado de 136 (-8).

Desde cinco golpes atrás le observa un grupo de cuatro golfistas formado por el japonés Hideki Matsuyama, defensor del título, el irlandés Shane Lowry, el sudafricano Charl Schwartzel y el surcoreano Sungjae Im, líder en la primera jornada.

Matsuyama aspira a unirse a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Woods como los únicos jugadores que han revalidado el título en el Masters.

El chileno Joaquín Niemann se mantuvo siempre en la parte alta de la tabla en las dos primeras rondas hasta que un doble bogey en el último hoyo del viernes le hizo caer hasta el décimo puesto, con un acumulado de 143 (-1), siete por debajo de Scheffler.

A la caza de su primer título de Grand Slam, Scheffler es el jugador más en forma del planeta con tres trofeos esta temporada.

Con el último de ellos, el WGC Match Play de marzo, Scheffler desbancó al español Jon Rahm del número uno de PGA.

Las esperanzas de cinco jugadores, incluido Rahm, que pueden arrebatarle este lugar en el Masters sufrieron un gran golpe cuando, con la mayoría de jugadores sufriendo por el viento, Scheffler dio un recital con siete birdies y dos bogeys.

El estadounidense, que nunca ha liderado un torneo de Grand Slam, defenderá la primera posición desde las 14H50 locales (18H50 GMT) haciendo pareja con el sudafricano Schwartzel.

Rahm, por su parte, tuvo un esperanzador arranque de jornada el viernes después de su frustrante primera ronda (+2) pero sigue lejos de la pelea.

Rahm encadenó dos birdies en los dos primeros hoyos pero después cometió tres bogeys para terminar en 72 golpes en un lejano 23º puesto a 10 golpes de la cabeza.

