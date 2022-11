"Todos los que estamos aquí nos sentimos importantes", asegura Laporte

El defensa del Manchester City Aymeric Laporte dejó entrever que no se siente como un intocable en la Roja, afirmando este lunes que "todos los que estamos aquí nos sentimos importantes", pese a ser un habitual fijo para Luis Enrique.

"Todos los que estamos aquí nos sentimos muy importantes, representas a un país, es algo increíble estar aquí", dijo Laporte en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de la Roja.

"Es un honor para mí escuchar esto (que es un titular fijo) pero luego hay que demostrarlo siempre, hay que luchar día a día para el puesto, para hacerlo lo mejor posible en el campo, que es donde te van a juzgar", aseguró Laporte, quien rechazó que la defensa sea la debilidad de España.

"No lo pienso. Hemos hecho un gran Europeo, llegamos casi los mismos", afirmó el hispano-francés.

"No he leído ni escuchado las críticas al nivel de la defensa. Las que he visto eran más por el equipo en general", dijo, antes de asegurar que "vamos a intentar dar lo máximo posible, tanto en ataque como en defensa".

Tras superar una larga temporada lesionado, Laporte asegura que llega "muy bien. Espero que se refleje en estos partidos del Mundial".

Preguntado si España puede ganar la cita mundialista de Catar, Laporte afirmó que "tenemos una grandísima selección, la mayoría competimos en grandes ligas, tenemos calidad, con el míster que está haciendo un muy buen trabajo, lo tenemos todo".

"Luego, en este tipo de torneos, hace falta suerte, factores que entran en cuenta, pero nosotros vamos a hacer lo posible para ganar", insistió el central de la Roja.

"Tenemos que jugar de la mejor manera posible, nos conocemos casi todos desde hace tiempo. Nosotros vamos a seguir con nuestra filosofía, y evidentemente, cuanto más lejos lleguemos, mejor", concluyó.

gr/psr