Torcedores brasileños despliegan bandera en homenaje a Pelé en el Brasil-Corea del Sur de octavos del Mundial

Torcedores brasileños presentes en el Estadio 974 de Doha el lunes alentando a la Selecao contra Corea del Sur en octavos del Mundial de Catar-2022, desplegaron una bandera en el minuto 10 del partido en homenaje al 'Rei' Pelé, convaleciente de cáncer.

El homenaje se hizo en el minuto del número de camiseta que el único jugador en la historia tricampeón mundial lució en su carrera en el Santos, el Cosmos de Nueva York y la selección brasileña.

La bandera tenía una imagen de Pelé con la camiseta de 'su' Santos y debajo una leyenda que decía en inglés "Pelé, get well soon" (Pelé mejorate pronto).

Brasil ya vencía 1-0 a Corea del Sur con gol de Vinicius Jr a los siete minutos por un lugar en cuartos de final, donde espera el vicecampeón mundial, Croacia, que más temprano eliminó a Japón en penales 3-1, tras empate a uno en los 90 minutos y la prórroga.

"Veré el partido desde el hospital y estaré alentando a cada uno de ustedes. ¡Buena suerte para nuestro Brasil!", había escrito Pelé, de 82 años, dirigiéndose a los jugadores en Doha.

El mensaje de Pelé estaba ilustrado con una foto suya a los 17 años por las calles de Suecia, donde conquistó en 1958 el primero de los cinco trofeos mundialistas de Brasil.

Pelé, de 82 años, está hospitalizado desde el martes pasado en Sao Paulo para reevaluar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021, según el parte médico.

La tensión sobre su situación aumentó en los últimos días luego de versiones periodísticas que aseguraban que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos".

Pero la familia del 10 eterno desmintió el domingo esa información asegurando que su salud no corre "riesgo" y previendo su regreso a casa una vez se mejore de una infección pulmonar, derivada de un contagio con covid-19 por el que el exjugador pasó tres semanas atrás.

