Tras el escándalo por maltratar a su gato, Zouma afronta duras consecuencias

Abucheos de su hinchada, multa de su club, denuncias judiciales, pérdida de un patrocinador... Apenas 24 horas después la publicación de un video en el que se ve a Kurt Zouma maltratar a su gato, el internacional francés del West Ham afronta duras consecuencias por esta polémica.

El último en pronunciarse ha sido la marca de ropa deportiva Adidas, que este miércoles anunció en un comunicado transmitido a la AFP que rompe su contrato de patrocinio con el jugador: "Hemos cerrado nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas".

Esta decisión llega horas después de que el West Ham anunciase a su vez haber impuesto al jugador "la mayor multa posible", es decir, el correspondiente a dos semanas de salario, lo que en el caso del futbolista francés sería de casi 300.000 euros (343.000 dólares).

"El jugador ha aceptado inmediatamente la multa y ha pedido que la cantidad sea destinada a una organización de protección de los derechos de los animales", precisó el club.

Todas estas reacciones llegan después de que la sociedad británica se escandalizara por la difusión de un video en el que se ve a Zouma, de 27 años, dar una patada a su gato, lanzarle un zapatazo y golpearle en el hocico estando el animal en brazos de un niño.

Según The Sun, el diario que publicó el video, el defensa de 27 años estaba muy enfadado porque su gato había roto un jarrón y había arrancado una lámpara.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor asociación de defensa de los animales en el Reino Unido, indicó que los dos gatos del futbolista le habían sido retirados, precisando que "Kurt está lleno de remordimientos y, como todo el mundo en el club, comprende totalmente la intensidad de la reacción provocada por el incidente y la necesidad de que se tomen medidas".

Una petición en internet, en francés e inglés, que reclama acciones judiciales contra el jugador ha tenido también un gran éxito en la plataforma change.org, con casi 200.000 firmas hacia las 17h30 GMT de este miércoles.

Pese a las disculpas del jugador nada más hacerse público el video, la polémica se avivó la noche del martes cuando el entrenador del West Ham, David Moyes, hizo jugar al defensa un partido contra el Watford.

Los hinchas de ambos equipos también castigaron al jugador, abucheándole cada vez que tocaba el balón.

El caso ha llegado incluso a la esfera política, ya que el alcalde de Londres (la ciudad del West Ham), Sadiq Khan, calificó los hechos de "despreciables" y se mostró "decepcionado" por la decisión del entrenador David Moyes de titularizar al defensa en el partido del martes por la noche frente al Watford.

"Sé que los tres puntos pueden ser muy importantes, yo también soy hincha de un club, pero deberían haber mostrado más firmeza y haberle suspendido anoche", declaró al canal Sky News.

Algunos patrocinadores del West Ham también han mostrado su rechazo. La aseguradora Vitality ha suspendido un acuerdo con el club al sentirse "extremadamente decepcionada por la falta de juicio" de la entidad. Y 'Experience Kissimmee", un complejo de vacaciones en Florida consideró "lamentable" lo sucedido y revisará su acuerdo con el club.

La indignación también ha llegado a Francia, donde varias asociaciones protectoras de animales han anunciado que presentarán una demanda contra el futbolista e incluso han reclamado que no vuelva a ser convocado por la selección francesa.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, calificó el gesto del futbolista como "gratuito, estúpido y cruel" en una declaración transmitida a la AFP, en la que se mostró extrañado por lo sucedido ya que Zouma "es un chico conocido por ser muy respetuoso".

El dirigente, no obstante, no se refirió a una posible sanción a nivel deportivo.

hap/dr/mcd/rsc