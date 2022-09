Tras la boda y coronación, un grandioso funeral para Isabel II en Westminster

Sus altos muros y bóveda gótica acogieron su boda en 1947 y su coronación seis años después. La Abadía de Westminster despidió también este lunes a la reina Isabel II.

"Que Dios conceda a los vivos, la gracia; a los difuntos, el descanso", suplica una inscripción grabada en una losa de piedra junto a la Gran Puerta del Oeste, que el féretro de Isabel II cruzó a hombros de ocho guardias granaderos para el oficio anglicano al que asisten decenas de líderes de todo el mundo.

El estandarte real cubre el féretro de la monarca más longeva del Reino Unido, sobre el que reposan una corona de flores ofrecida por su hijo Carlos III, la corona imperial y el orbe y el cetro de la monarquía.

Su funeral, seguido por millones de personas en el mundo, plasma la transcendencia de su reinado. Ocho minutos antes de llegar a la abadía, un afuste de la Marina Real británica transportó su ataúd desde el vecino Westminster Hall.

En uno de los extremos del edificio más antiguo del Parlamento británico, el féretro pasa por debajo de una vidriera diseñada para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina meses atrás y luego frente a una fuente construida para el de Plata en 1977, símbolos de un reinado de excepcional longevidad.

Hasta 142 marinos acompañaron y tiraron del carro. El son de gaitas y el sonido de la campana más grave de la abadía marcan el paso del rey Carlos III, sus hermanos y sus hijos, Guillermo y Enrique, tras los restos de su guía durante siete décadas hasta su muerte el 8 de septiembre a los 96 años.

A las puertas de la iglesia, el resto de la familia real se une al cortejo, entre ellos los bisnietos de la reina, el príncipe Jorge, de 9 años y segundo en la línea de sucesión, y la princesa Carlota, hijos de Guillermo y Catalina.

Los asistentes, unos 2.000, se levantan ante el avance de los restos mortales de Isabel II por la nave, mientras un coro entona pasajes bíblicos como "Yo soy la resurrección y la vida", del Evangelio de San Juan.

El féretro se dispone frente al altar mayor. A un lado la familia británica con Carlos III, a la cabeza; al otro lado, los miembros de las realezas europeas, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y los eméritos Juan Carlos y Sofía, juntos por primera vez en público desde 2020.

"Nos reunimos desde todo el país, desde la Commonwealth [Mancomunidad de Naciones británica] y de todos los países del mundo para llorar nuestra pérdida. Para recordar su larga vida de servicio desinteresado", comenzó el deán de Westminster.

Cantos y oraciones se suceden en una ceremonia cargada de símbolos y de sutiles equilibrios para despedir a quien fuera jefa de Estado del Reino Unido y de 13 países más de la Commonwealth y gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra.

El arzobispo de Canterbury y líder espiritual de la iglesia anglicana, Justin Welby, alaba la "alegría" y "su presencia" en el corazón de tanta gente y concluye con un "Nos volveremos a ver", la letra de una canción de Vera Lynn que data de la Segunda Guerra Mundial y que Isabel II utilizó para reconfortar a sus súbditos durante la pandemia.

La ceremonia, de alrededor de una hora, rememora momentos importantes de su vida, como cuando se entona el himno "The Lord is my Shepherd", cantado durante su boda, o la canción "O Taste and See How Gracious the Lord is", compuesta para su coronación.

El Last Post, un toque de trompeta usado en los entierros y ceremonias militares, resuena en la nave. La ceremonia se acerca a su final. La abadía se sumerge en el silencio durante dos minutos y, poco después, llega el turno del himno nacional.

"God Save the King" (Viva el rey), entona a coro el público, simbolizando la transición del reinado de Isabel II al de su hijo Carlos III. Un gaitero solitario interpreta con notas tristes "Sleep, Dearie, Sleep".

La fantasía y fuga en do menor BMV 562 de Johann Sebastian Bach acompaña la salida del féretro de Isabel II, seguido en procesión por la familia real. En las calles, el público sigue su último viaje, en gran número, como en su boda y su coronación.

rjm-tjc/al/mb