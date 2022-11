Tras las huellas de Gavi, la joya andaluza convertida en estrella del Barça

"Todavía se cree en el patio del colegio", bromea Pablo Páez cuando le preguntan por su hijo. Gavi es apenas es mayor de edad, pero su trayectoria desde Andalucía al Mundial de Catar, ha sido meteórica.

De los terrenos de tierra andaluces a la inmensidad del Camp Nou, del césped de la Masía a un Mundial: nada resiste el ascenso de esta joven estrella, que juega con cordones desatados y la lengua pegada al carrillo.

"Nadie puede decir que no le gusta Gavi", resumió en junio el seleccionador español Luis Enrique Martínez, que ascendió directamente a Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', sin pasar por la Sub-21.

El Gavi que subió al escenario del Théâtre du Châtelet el 17 de octubre en París para recibir el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo es el mismo que marcó a su primer entrenador, hace doce años.

En el club La Liara Balompié, 30 km al sur de Sevilla, Manuel Basco 'Batalla', recuerda a un niño "reservado, introvertido, pero muy bromista", y que "ya tenía esa manía con la lengua. Esa, creo que Pablo no la perderá nunca", dice a AFP.

Mirando en su teléfono las fotos del pequeño Gavi, Batalla, de 64 años, entrecierra los ojos y aprieta los labios.

"Estuvo dos años con nosotros, de los seis a los ocho años. Después, el Betis lo vio jugar y lo cogieron", recuerda este hombre, que continuó siguiendo a su prodigio durante sus tres años en el Betis.

Pero, Batalla no podrá seguir durante mucho más tiempo la carrera desenfrenada de su joven joya. En 2013, unos ojeadores del Barça ven a Gavi cuando jugaba con el Betis un torneo en el Algarve portugués. Con once años, es elegido mejor jugador del torneo y vuela a Cataluña.

"Entre los jóvenes, no siempre era el jugador más extraordinario sobre el terreno de juego, pero era siempre el más constante. Raramente valía nueve sobre diez, pero siempre ocho sobre diez", apunta un ojeador de un club de Premier League en España a AFP.

Incluso a sus padres les cuesta seguir su meteórico ascenso a la gloria. Su padre, que tenía un bar en su pueblo de Los Palacios y Villafranca, es contratado por el Betis cuando ficha a su hijo. Y después, sus padres se mudan a Barcelona al inicio del periplo de su hijo en La Masía.

Una apuesta arriesgada por un niño de once años por muy bueno que sea. "No os preocupéis. Con doce años, me fichará un gran club", tranquilizaba el joven Gavi, según Batalla.

Un aplomo que contrasta con su ansiedad. De adolescente, su exagerado espíritu competitivo le llevaba a llorar después de las derrotas, recuerda para AFP Franc Artiga, su antiguo educador en el centro de formación del Barça y actual entrenador de los Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos.

"No le asusta la competición, al contrario, le motiva", resume Julen Guerrero, entrenador de la selección sub-17 española a AFP.

Este hambre voraz caracteriza al hombre y al jugador. "Un N.10 pequeño, pero con un buen toque de balón" y que admira a Isco e Iniesta, dice un ojeador. "Cuando el campo era pequeño, el partido intenso y duro, la mayoría de los jugadores penaban. Gavi adoraba eso", apunta.

Todavía hoy le cuesta dormir antes y después de los partidos. Pero, a pesar de sus momentos de angustia, Gavi ha mantenido un estrecho lazo con La Masía. En sus inicios con el primer equipo y en la selección, con 17 años, seguía viviendo en una pequeña habitación proporcionada por el Barça.

Sin embargo, su día a día ha cambiado. Ha renovado con el Barça hasta 2026 con una cláusula de rescisión astronómica de 1.000 millones de euros (989 millones de dólares) y lo llevan sus compañeros a los entrenamientos en lujosas berlinas.

Pero se para a menudo con los aficionados y vuelve regularmente a ver a sus antiguos compañeros jugar con el filial del Barça.

La carrera de Gavi se ha acelerada en unos meses de una manera vertiginosa: el descubrimiento del mundo profesional, la Champions, España y Europa. Y la selección española del que es el más joven jugador y goleador y también uno de sus principales héroes.

