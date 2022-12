Tres muertos y 43 rescatados en "pequeña embarcación" de migrantes en el Canal de la Mancha

Tres personas murieron y 43 fueron rescatadas con vida en una operación lanzada el miércoles en el Canal de la Mancha, entre Francia y el Reino Unido, a raíz del naufragio de una "pequeña embarcación" que transportaba a migrantes clandestinos.

Los guardacostas británicos anunciaron por la mañana que estaban llevando a cabo una importante "intervención de búsqueda y rescate tras un incidente con una pequeña embarcación frente a la costa de Kent", en el sureste de Inglaterra.

Francia y el Reino Unido registran desde hace días una ola de frío especialmente intensa, con termómetros que descienden hasta los -10ºC en algunas zonas, lo que hacía temer un alto balance de víctimas en un naufragio en las gélidas aguas que separan los dos países.

Se movilizaron barcos y equipos de emergencia de varias ciudades de la zona, además de dos helicópteros británicos y uno francés. Las autoridades del norte de Francia enviaron un patrullero de la Marina como refuerzo.

Los servicios de socorro locales afirmaron haber sido contactados sobre las 03h40 (local y GMT).

Unas seis horas después la operación permitió rescatar a 43 personas mientras otras 3 fueron halladas sin vida, informó la prensa británica, citando fuentes gubernamentales que no detallaron la edad ni el origen de los migrantes.

El término "pequeña embarcación" suele utilizarse en el Reino Unido para referirse a los botes con migrantes que intentan cruzar clandestinamente el Canal de la Mancha desde Francia hasta las costas inglesas.

En lo que va de año, son casi 45.000 migrantes los que intentaron esta peligrosa travesía, frente a 30.000 del año anterior.

Un naufragio se cobró la vida de 27 migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha el año pasado.

En la madrugada del 24 de noviembre de 2021, 27 migrantes de entre 7 y 46 años -dieciséis kurdos de Irak, un kurdo de Irán, cuatro afganos, tres etíopes, un somalí, un egipcio y un vietnamita- perecieron al naufragar su embarcación neumática frente a las costas francesas cuando intentaban llegar a Inglaterra.

Sólo dos pasajeros, un kurdo iraquí y un sudanés, fueron rescatados con vida.

El periódico francés Le Monde afirmó que los pasajeros del barco habían llamado 15 veces a las autoridades francesas para pedir ayuda, pero sin éxito.

Al menos 205 migrantes han muerto o desaparecido cruzando el Canal de la Mancha desde 2014, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU.

Los cruces de migrantes ilegalmente por el Canal de la Mancha desde Francia hacia el Reino Unido son motivo de tensiones entre los gobiernos de París y Londres.

Y una cuestión especialmente sensible para los conservadores británicos, que prometieron reforzar el control de sus fronteras tras el Brexit -efectivo desde principios de 2021- pero no lo han logrado y ven cómo los números de clandestinos no dejan de aumentar.

Para intentar frenar esta tendencia, ambos países firmaron a mediados de noviembre un acuerdo que incluye un paquete de 72,2 millones de euros (74,7 millones de dólares) que los británicos pagarán a Francia en 2022-2023 para aumentar de 800 a 900 el número de policías en las playas francesas de las que zarpan los migrantes.

El naufragio del miércoles se produjo un días después de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunciara un nuevo acuerdo con Albania para frenar el flujo de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde la Europa continental.

Un tercio de todos los que han llegado a aguas británicas este año -casi 13.000- eran albaneses, según el ejecutivo británico.

Sunak afirmó que, en virtud del acuerdo, los albaneses que lleguen en botes por el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas por enormes cargueros, serán devueltos inmediatamente a su país.

