Trump participará en mitin con un candidato acusado de agresión sexual

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto participar el domingo en un mitin para respaldar a un candidato acusado de agredir sexualmente a ocho mujeres, incluida una senadora estatal.

Charles Herbster, un multimillonario ganadero de 67 años que ha negado las acusaciones, aspira al cargo de gobernador de Nebraska.

El acto, previsto inicialmente este viernes cerca de Omaha, se aplazó dos días debido a una alerta de mal tiempo en la región, explicó la organización "Save America" de Donald Trump.

"Debido a las inclemencias del tiempo, con posibles vientos de más de 100km/h, granizadas y posiblemente incluso tornados, no viajaré a Nebraska esta noche", escribió el expresidente en un comunicado, en el que anuncia que lo hará el domingo por la noche "si el clima lo permite".

La senadora estatal Julie Slama declaró hace dos semanas al Nebraska Examiner que Herbster le había levantado la falda y la había manoseado durante un evento en 2019. Otras siete mujeres lo acusaron anónimamente de mala conducta.

"No busco la atención de los medios ni ningún otro beneficio. Simplemente no iba a mentir y a decir que no ocurrió", dijo en un comunicado Slama, quien tenía 22 años cuando ocurrió.

Herbster, cuya fortuna proviene en parte de la venta de semen de toro, fue descrito como el "orador invitado especial" por los organizadores del mitin "Save America" de Trump, en un hipódromo cerca de Omaha.

Los asesores de Trump informaron al expresidente a principios de este mes de esas acusaciones, según Politico, pero el líder republicano presionó para que Herbster se defendiera.

El millonario ganadero ha calificado el escándalo de "campaña de desprestigio" similar a los intentos por atacar a Trump, quien ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de dos decenas de mujeres.

Trump, de 75 años, ha apoyado en el pasado a otras personalidades acusadas de mala conducta, como el exasesor de la Casa Blanca Rob Porter después de ser despedido por acusaciones de haber pegado a dos de sus exesposas.

La carrera por la nominación republicana para la gobernación de Nebraska el 10 de mayo es una lucha a tres bandas entre Herbster, el multimillonario criador de cerdos Jim Pillen y el senador estatal Brett Lindstrom.

El apoyo de Trump a Herbster irritó a gran parte de los grupos republicanos de Nebraska, estado en el que el magnate neoyorquino ganó en 2020.

