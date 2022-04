Tsonga anuncia que se retirará después de Roland Garros

Jo-Wilfried Tsonga, exnúmero 5 mundial y durante un largo tiempo el mejor tenista francés, anunció este miércoles, en un vídeo publicado en las redes sociales, que se retira después de la edición 2022 de Roland Garros.

"Desde hace unas semanas he decidido que voy a parar en Roland este año. Será mi decimoquinto Roland", afirmó el jugador, que ha caído al 220º lugar del ranking ATP y que en los cuatro últimos años ha tenido diversas lesiones.

"Me ha llevado un tiempo tomar esta decisión. Todos los días desde hace varios años hay un momento en el día en el que me digo qué estoy haciendo, por qué me hago daño así, si hay todavía una razón para realizar estos esfuerzos", explicó Tsonga desde su sofá, en compañía de su esposa.

"Mi cabeza me dice que puedo jugar toda la vida, pero el cuerpo me recuerda que mis aptitudes para superarme ya no están ahí. Mi cuerpo me dice que ya no soy capaz de ir más lejos", añade.

En los últimos años, las lesiones no le han dejado recuperar su nivel.

Además de una drepanocitosis subyacente (enfermedad genética que afecta a los glóbulos rojos y provoca un gran cansancio), ha tenido problemas en las rodillas, las vértebras y la articulación sacroilíaca.

Tras una derrota en la primera ronda en Wimbledon en 2021, puso fin a la pasada temporada. Regresó a la competición este año con la idea de "planificar su salida" del circuito, como ya había avanzado a la AFP en febrero, antes del torneo Open 13 de Marsella.

ig/dr