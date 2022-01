UE no seguirá por ahora gesto de EEUU de retirar familias de Ucrania (Borrell)

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este lunes que el bloque no seguirá por ahora el gesto de EEUU, de retirar de Ucrania los familiares de sus diplomáticos, y prefiería no "dramatizar".

"No vamos a hacer lo mismo porque no conocemos ninguna razón específica (...) No creo que debamos dramatizar en lo que respecta a las negociaciones", dijo Borrell, antes de una reunión de cancilleres europeos que escuchará los argumentos del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

ahg/zm