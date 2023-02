Un aficionado jordano al fútbol, confinado, se convierte en estrella de redes sociales

Tras haber pasado la mayor parte de su vida confinado en casa, debido a una enfermedad rara, el jordano Amer Abu Nawas se ha convertido en una estrella de las redes sociales, donde comparte con entusiasmo su amor incondicional por el fútbol.

Proponiendo análisis de partidos de los principales campeonatos europeos, su página Facebook Almouhallil Bayti (analista de casa, en árabe) es ahora seguido por casi un cuarto de millón de abonados. Su comunidad de "followers" se ha convertido en una especie de "gran familia", confía a la AFP el joven de 27 años, nacido con una osteogénesis imperfecta, una afección que hace frágiles los huesos, llamada "enfermedad de los huesos de cristal", y que hace que deje pocas veces su domicilio en Zarqa, a 30 kilómetros de Amman.

"Es cierto que no he jugado nunca al fútbol ni asistido a un partido, pero el fútbol representa todo para mí", afirma Amer Abu Nawas bajo su fina barba negra.

Como no hay escuelas en su país que puedan recibir a personas que tengan la misma enfermedad, el joven creció pasando una gran parte de su tiempo siguiendo partidos de fútbol, analizando equipos y tomando parte en juegos de video (preferentemente de fútbol).

"Siempre tuve la impresión que ello me hacía pasar de un mundo a otro", señala.

Sus allegados le han animado a compartir su pasión en línea y en 2017 lanzó su página de Facebook, que cuenta con más de 243.000 abonados.

Filmados desde su habitación con un teléfono, los videos de Amer Abu Nawas lo ponen generalmente en escena vestido con una camiseta de fútbol, comentando con entusiasmo los partidos y las actualidades de este deporte.

Este aficionado incondicional de la Premier League y especialmente del Liverpool se interesa también en sus videos por el Campeonato de Francia, de Alemania, de Italia o de España, utilizado a veces una tabla con forma de terreno de juego para analizar partidos y esquemas tácticos.

Uno de sus últimos videos alcanzó más de 1,4 millones de visualizaciones y comenzó ahora a compartir sus videos también en YouTube, TikTok, Instagram y Twitter.

"Desde esta habitación, este pequeño lugar aislado en el mundo, he podido traspasar muros, llegar a la gente, comunicar con ellos, crear contenido y convertirme en lo que soy hoy en día", afirma este apasionado del fútbol.

¿Su relación con sus abonados? La de una "familia" que "crece día a día, y espera que llegue al mayor número posible de adeptos".

Su verdadera familia pelea por asegurarle una vida confortable. Amer Abu Nawas es el pequeño de tres hermanos, su padre es médico y su madre farmacéutica.

En su habitación hay estantes con una PlayStation, un ordenador y canastas de plástico con objetos de todo tipo. Y en su cama se juntan teléfonos, telecomandos, cascos y pinzas.

"Vive en su propio universo, en una pieza calefaccionada a 27 grados para evitar tener frío o atrapar una neumonía. Puede pedir cualquier cosa con la ayuda de un telecomando", explica su padre, Yussef.

Añade que amigos de su hijo le rinden visita y "cuando se siente mal, lo llevan a dar una vuelta en minibús".

Amer Abu Nawas deplora que en Jordania "nadie se preocupa" de las personas que tienen enfermedades como la suya, y dice que le habría gustado tener la posibilidad de ir a la escuela.

"Las condiciones para las personas con necesidades específicas son catastróficas", lamenta.

"No he podido instruirme porque no hay escuelas para personas como yo", afirma con amargura.

El año pasado, los organizadores de la Copa del Mundo de fútbol lo invitaron a asistir al torneo en Catar, pero debido a las dificultades de desplazamiento ligadas a su estado de salud, llegó tarde y no pudo asistir a ningún partido. Al menos le queda haber pasado "los diez mejores días" de su vida.

"Conozco mi condición, he aprendido a ser feliz y lo seguiré siendo", concluye el joven, para quien "una minusvalía no debe ser un obstáculo para el éxito".

