Un 'clásico' de urgencias para Manchester United y Liverpool en 3ª fecha de Premier League

El Manchester United arranca la tercera fecha como colista, posición a la que los 'Red Devils' no están acostumbrados históricamente y que tratarán de abandonar el lunes, en la tercera fecha de Premier League contra el Liverpool (12º), que tampoco conoce la victoria en este arranque de campeonato.

El neerlandés Erik Ten Hag no ha conocido un inicio de temporada sencillo en el banquillo del United, y tras la derrota en Old Trafford contra el Brighton (2-1) y la contundente goleada recibida en Brentford (4-0), la labor de iniciar la remontada en el clásico de Inglaterra contra el Liverpool no parece sencilla.

Como nota positiva para los 'Red Devils', el equipo entrenado por el alemán Jurgen Klopp tampoco está teniendo un arranque sencillo, con dos empates que le alejan ya a cuatro puntos del líder, el Manchester City. Los 'Reds', además, no podrán contar en este partido con su fichaje estrella del mercado, el uruguayo Darwin Núñez, que cumplirá el primero de los tres partidos de sanción luego de su tarjeta roja por dar un cabezazo a Joachim Andersen.

Dinámicas totalmente diferentes a la vivida en el lado azul cielo de Manchester: los 'citizens' lideran la clasificación y buscarán sumar la tercera victoria consecutiva el domingo en Newcastle (15h30 GMT). Tan sólo el Arsenal ha seguido el ritmo marcado por el líder en las primeras fechas e intentará alargar la racha el sábado en Bournemouth (16h30 GMT).

Su vecino en el norte de Londres, el Tottenham, abre la jornada el sábado contra el Wolverhampton, mientras que el Chelsea intentará olvidar el bronco empate de la semana pasada contra los 'Spurs' (2-2) en casa del Leeds el domingo.

Por último, Everton (18º) y West Ham (19º), con dos derrotas en las primeras jornadas, intentarán revertir la dinámica como locales contra Nottingham Forest (10º) y Brighton (8º) respectivamente.

-- Programa de la tercera jornada de Premier League, que se disputará entre el sábado 20 y el lunes 22 de agosto.

- Sábado:

(11h30 GMT) Tottenham - Wolverhampton

(14h00 GMT) Everton - Nottingham

Leicester - Southampton

Fulham - Brentford

Crystal Palace - Aston Villa

(16h30 GMT) AFC Bournemouth - Arsenal

- Domingo:

(13h00 GMT) West Ham - Brighton

Leeds - Chelsea

(15h30 GMT) Newcastle - Manchester City

- Lunes:

(19h00 GMT) Manchester United - Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Brentford 4 2 1 1 0 6 2 4

4. Tottenham 4 2 1 1 0 6 3 3

5. Newcastle 4 2 1 1 0 2 0 2

6. Leeds 4 2 1 1 0 4 3 1

7. Chelsea 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Brighton 4 2 1 1 0 2 1 1

9. Aston Villa 3 2 1 0 1 2 3 -1

10. Nottingham 3 2 1 0 1 1 2 -1

11. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 2 4 -2

12. Liverpool 2 2 0 2 0 3 3 0

13. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0

14. Wolverhampton 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Leicester 1 2 0 1 1 4 6 -2

16. Crystal Palace 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Southampton 1 2 0 1 1 3 6 -3

18. Everton 0 2 0 0 2 1 3 -2

19. West Ham 0 2 0 0 2 0 3 -3

20. Manchester United 0 2 0 0 2 1 6 -5

