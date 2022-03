Un diputado británico se convierte en el primero en declararse transgénero

El diputado conservador Jamie Wallis se convirtió el miércoles en el primer legislador británico en declararse abiertamente transgénero, lo que provocó mensajes de apoyo de sus compañeros y del primer ministro Boris Johnson.

El anuncio de Wallis se produce en un contexto de debate, a menudo tóxico, sobre los derechos de las personas transgénero y la identidad de género en la política y la sociedad británicas.

"Soy trans. O para ser más exactos, quiero serlo. Me han diagnosticado disforia de género y me he sentido así desde que era muy joven", escribió en una declaración publicada en Twitter.

"No tenía ninguna intención de compartir esto con ustedes", dijo Wallis, de 37 años. "Siempre imaginé que abandonaría la política mucho antes de decir esto en voz alta", agregó.

Wallis precisó que "no estaba bien" después de haber sido chantajeado y violado por una persona que conoció en internet, y consideró que había llegado el momento de decir la verdad.

Johnson le elogió por su anuncio, considerando que debió "necesitar un inmenso valor" y que esto ayudará a otras personas en su situación. Diputados de todos los partidos también manifestaron su apoyo.

Wallis tomó la decisón tras una reunión de diputados conservadores el martes en que, según el diario The Independent, Johnson dio la bienvenida bromeando sobre el debate surgido en el opositor Partido Laborista en torno a la identidad de género.

El líder conservador habría dicho: "Buenas noches, señoras y señores, o como diría (el líder laborista) Keir Starmer, personas a las que se les asigna sexo femenino o masculino al nacer".

La semana pasada, Johnson insistió durante un debate parlamentario en que la biología debe ser un factor clave en la identidad.

Starmer ha apoyado los llamamientos para que las personas transgénero obtengan un reconocimiento legal de su género basado en la autodeclaración, no en un diagnóstico médico.

